YURTHABER
  4. Başkan Ataç’tan Rahşan Ecevit mesajı

Başkan Ataç’tan Rahşan Ecevit mesajı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 18.01.2020 14:44 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Başkan Ataç’tan Rahşan Ecevit mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) bir süredir tedavi gören eski Başbakan Bülent Ecevit’in eşi ve DSP’nin kurucusu Rahşan Ecevit’in hayatını kaybetmesinin ardından bir taziye mesajı paylaştı.
Başkan Ataç’ın mesajıda; “Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli siyasi isimlerinden Bülent Ecevit’in kıymetli hayat arkadaşı Rahşan Ecevit’in kaybını, üzüntü ile öğrendim. Demokratik Sol Parti’nin (DSP) kurucusu ve ilk başkanı olan Rahşan Ecevit, Türk siyasetine büyük hizmetleri olan, yön veren Bülent Ecevit’in daima yanında ve yardımcısı olmuştu. Ben de kendilerinin 1999 yılındaki daveti ile aynı çatı altında belediye başkanlığı yapma şerefine eriştiğim, mütevazı kişiliği ile Türk halkının gönlünde yer etmiş Rahşan Ecevit’e Allah’tan rahmet, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Rahşan ve Bülent Ecevit’i saygı ile anıyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAylar sonra ortaya çıktı!Aylar sonra ortaya çıktı!
Odunpazarı’ndan çocuklara çevre eğitimiOdunpazarı’ndan çocuklara çevre eğitimi
Yavuz Özkan sergisi beğeni topluyorYavuz Özkan sergisi beğeni topluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eskişehir Namaz Vakitleri 18 Ocak Cumartesi

İmsak
06:42
Sabah
08:09
Öğle
13:13
İkindi
15:44
Akşam
18:07
Yatsı
19:29

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Cumartesi

Altınel Eczanesi
Odunpazari
Altınevler Eczanesi
Tepebasi
Atasoy Eczanesi
Odunpazari
Cengiz Eczanesi
Odunpazari
Onur Eczanesi
Tepebasi
Polen Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Taekwondo sporcuları kuşak bağladı

Taekwondo sporcuları kuşak bağladı

Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü

Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü

Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

ESO Başkanı Kesikbaş: "Eskişehir sanayisi yerli otomobilin üretiminde yer almaya hazırdır"

ESO Başkanı Kesikbaş: "Eskişehir sanayisi yerli otomobilin üretiminde yer almaya hazırdır"

Kadınlardan Hamamyolu’nda hediyelik eşya sergisi

Kadınlardan Hamamyolu’nda hediyelik eşya sergisi

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.