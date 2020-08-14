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Başkan Ataç’tan Türkiye birincisi öğrenciye tebrik

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 14.08.2020 12:13 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Başkan Ataç’tan Türkiye birincisi öğrenciye tebrik

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 2020 Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) Türkiye birincisi olma başarısı gösteren Mert Köksal ve babası Hakkı Köksal’ı tebrik etti.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 2020 LGS’de tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan ve Türkiye birincisi olan Eskişehirli Mert Köksal’ı tebrik etti. Mert Köksal ve babası Hakkı Köksal ile makamında bir araya gelen Başkan Ataç, öğrenciyi gösterdiği başarıdan dolayı kutladı. Sınava hazırlık süreci hakkında bilgiler veren Mert Köksal da ilgisinden dolayı Başkan Ataç’a teşekkür etti. Başkan Ataç, azimle ve programlı şekilde çalışılması halinde mutlaka karşılığının alınacağını ifade ederek öğrenciye eğitim hayatında başarılar diledi.
Başkan Ataç Mert Köksal’a Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk kitabını da armağan etti.

Başkan Ataç’tan Türkiye birincisi öğrenciye tebrik

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