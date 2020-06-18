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Başkan Atay, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü

AYDIN HABERLERİ  | 18.06.2020 09:45 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu pandemi süreci sebebi ile Ege Bölgesi CHP’li Belediye Başkanlarıyla telekonferans yöntemi ile toplantı gerçekleştirdi.Gerçekleşen toplantıda söz hakkı alan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler ilçesinde gerçekleştirdikleri hizmetler konusunda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na bilgi verdi.

Başkan Atay, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu pandemi süreci sebebi ile Ege Bölgesi CHP’li Belediye Başkanlarıyla telekonferans yöntemi ile toplantı gerçekleştirdi.
Gerçekleşen toplantıda söz hakkı alan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler ilçesinde gerçekleştirdikleri hizmetler konusunda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na bilgi verdi. Başkan Atay ilçe genelinde belediye olarak yapmış oldukları hizmetler ve pandemi sürecinde gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkındaki konuşmasına ek olarak CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu Efeler’e davet etti.
“Bizleri onurlandırmanızı istiyorum”
Başkan Atay konuşmasında, “Genel Başkanım Efeler ilçemizde Kültür ve Bilim turizmine katkı sağlayacak olan Dünya’nın en büyük Matematik Parkı’nın inşasına başladık. Hizmete açılacak parkımızda çocuklarımız matematik konularını öğrenirken eğlenebilecekler. Matematik Parkı’nın geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza büyük fayda sağlayacağına inanıyorum. Genel başkanım ben şimdiden sizden randevu talep ediyorum. Türkiye ve Efeler ilçemize fayda sağlayacak olan Matematik Parkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasında gerçekleştireceğimiz açılış törenine gelerek bizleri onurlandırmanızı istiyorum” dedi.

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