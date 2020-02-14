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Başkan Atay, Efelerlileri sanatla buluşturmaya devam ediyor

AYDIN HABERLERİ  | 14.02.2020 09:29 | Son Güncelleme

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efelerli vatandaşları sanatla buluşturmaya devam ediyor.Efeler Belediyesi, Efelerli vatandaşları sanatla buluşturmaya devam ediyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efelerli vatandaşları sanatla buluşturmaya devam ediyor.
Efeler Belediyesi, Efelerli vatandaşları sanatla buluşturmaya devam ediyor. Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nde, moderatörlüğünü Ahmet Zeki Muslu’nun yaptığı, Hüseyin Yurttaş ile Hidayet Karakuş’un konuşmacı olduğu Günümüz Şiiri, Esin Kaynakları Söyleşisi ve Şiir Dinletisi paneli gerçekleşti. İlginin yüksek olduğu söyleşiye Efeler Belediye Başkan Vekili Abidin Arslan, belediye meclis üyeleri ve Efelerli vatandaşlar katıldı.
Şiirin tarihi, günümüzdeki önemi konuşuldu; birbirinden güzel şiirler okundu. Efelerlilerin, yazarları pürdikkat dinlemesi gözlerden kaçmadı. Vatandaşlar, söyleşi için tüm imkânları saylan Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay’a sonsuz teşekkürlerini sundu. Söyleşi sonunda konuşmacılara plâket takdim edildi.

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