YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Başkan Atay, “İçimiz yanıyor”

Başkan Atay, “İçimiz yanıyor”

AYDIN HABERLERİ  | 04.08.2020 09:56 | Son Güncelleme

Efeler Belediyesi, dün öğle saatlerinde İmamköy Mahallesi’nde başlayıp çevre mahallelere sıçrayan yangını kontrol altına alınması için tüm birimleriyle seferber olurken, Başkan Atay yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, yangın çıkan bölgede incelemelerde bulundu.

Efeler Belediyesi, dün öğle saatlerinde İmamköy Mahallesi’nde başlayıp çevre mahallelere sıçrayan yangını kontrol altına alınması için tüm birimleriyle seferber olurken, Başkan Atay yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.
Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, yangın çıkan bölgede incelemelerde bulundu. Başkan Atay çıkan yangınla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Her geçen gün yeni bir yangın haberiyle karşılaşıyoruz. Maalesef ağaçlarımız yok oluyor. İçimiz yanıyor. Belediyemizin bütün iş makinelerini, arazözlerini yangın bölgesine yönlendirdik. Arkadaşlarımız itfaiye ekipleriyle birlikte yangını söndürmek için çaba sarf ediyor. Umarım yaşanılan bu üzücü olay tekrarlanmaz. Tüm Türkiye’ye geçmiş olsun” dedi.
Efeler Belediyesi’ne ait araçlarla itfaiye araçlarına su taşındı. Tüm imkanlarını seferber eden Efeler Belediyesi, iş makineleriyle yol açma çalışması gerçekleştirdi ve arazözlerle yangına müdahale etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBodrum'dan Kilyos'a kaçtıBodrum'dan Kilyos'a kaçtı
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

GÜNCELLEME - Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Karaman'da bir köy karantinaya alındı

Karaman'da bir köy karantinaya alındı

Durağan’da orman yangını yeniden alevlendi

Durağan’da orman yangını yeniden alevlendi

Dördüncü katın balkonundan düşen bebek ağır yaralandı

Dördüncü katın balkonundan düşen bebek ağır yaralandı

Adana'da sahte doktor ilaç almak istediği sırada yakalandı

Adana'da sahte doktor ilaç almak istediği sırada yakalandı

Başkan Emre’den su kesintisi açıklaması

Başkan Emre’den su kesintisi açıklaması

Aydın Namaz Vakitleri 4 Ağustos Salı

İmsak
04:33
Sabah
06:08
Öğle
13:20
İkindi
17:08
Akşam
20:22
Yatsı
21:50

Aydın Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Salı

İstanbul Eczanesi
Merkez
Koçarlı Çallak Eczanesi
Merkez
Menderes Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Gazibeğendi Eczanesi
Kusadasi
Ulusoy Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Çine’de trafik kazası: 3 yaralı

Çine’de trafik kazası: 3 yaralı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.