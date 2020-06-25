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Başkan Atay, kardeş şehir Sivaslı’da

AYDIN HABERLERİ  | 25.06.2020 17:33 | Son Güncelleme

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, hediye edilen çöp kamyonunun anahtarını, kardeş şehir Sivaslı Belediye Başkanı Hürriyet Şafak’a kendi eliyle teslim etti.Efeler Belediyesi, kardeş şehir Sivaslı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde kullanılmak üzere çöp kamyonu hediye etti.Sivaslı Belediye Başkanı Hürriyet Şafak’a çöp kamyonunun anahtarını kendi eliyle teslim eden Başkan Atay, “ Öncelikle bizi burada ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, hediye edilen çöp kamyonunun anahtarını, kardeş şehir Sivaslı Belediye Başkanı Hürriyet Şafak’a kendi eliyle teslim etti.
Efeler Belediyesi, kardeş şehir Sivaslı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde kullanılmak üzere çöp kamyonu hediye etti.
Sivaslı Belediye Başkanı Hürriyet Şafak’a çöp kamyonunun anahtarını kendi eliyle teslim eden Başkan Atay, “ Öncelikle bizi burada ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Bugün bu güzel şehre Çöp Kamyonu hizmet aracımızı Sivaslı Belediye Başkanımız Hürriyet Şafak aracılığıyla Sivaslı halkına armağan etmek amacıyla geldik. Hizmet aracımız Sivaslı halkına hayırlı olmasını diliyorum” sözlerini ifade etti.
Sivaslı Belediye Başkanı Hürriyet Şafak ise “ Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay’a bu hizmet aracını ilçemize kazandırdığı için Sivaslı halkı adına çok teşekkür ediyorum” dedi.
Daha sonra Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Sivaslı Belediye Başkanı Hürriyet Şafak ile birlikte Sivaslılı vatandaşlarla sohbet etti.

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