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Başkan Atay’dan koronavirüs denetimi

AYDIN HABERLERİ  | 06.08.2020 13:16 | Son Güncelleme

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, sabahın erken saatlerinde ilçe genelinde koronavirüs denetimlerinde bulundu.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, sabahın erken saatlerinde ilçe genelinde koronavirüs denetimlerinde bulundu. Denetimler sırasında rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetler gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığı’nın dün 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile bugün tüm yurtta en kapsamlı koronavirüs denetimi gerçekleştirildi. Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, esnaf ve ticaret odaları, kurum müdürleri, kolluk kuvvetleri ve zabıta ekiplerinin sahaya indiği denetimlerde Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay da Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay ve beraberindekilerle birlikte ilçe genelinde incelemelerde bulundu.
Kazım Karabekir Caddesi’nde (Sevgi Yolu) başlayan incelemeler ilçe genelinde devam etti. Başkan Atay, gerçekleştirilen denetimlerde maske dağıttı, tedbirlere uyulması için uyarılarda bulundu. Atay, denetimler sırasında esnaf ve vatandaşların taleplerini dinlemeyi de ihmal etmedi. Efeler Belediyesi’nin halkla ilişkiler birimi Efe Masa da incelemelerde görev aldı. Vatandaşların ateş ölçümünü yapan ekipler, maske ve el dezenfektanı hediye etti.
Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Efeler Belediyesi olarak maske ve sosyal mesafe kuralları başta olmak üzere gereken tüm tedbirleri alıyoruz. Bugün İçişleri Bakanlığı’nın talimatı doğrultusunda tüm kurum temsilcileri ile birlikte kapsamlı bir denetim gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın tüm önlemleri hassasiyetle yerine getirerek koronavirüs mücadelesini başarılı bir şekilde sonlandıracağına inanıyorum" diye konuştu.

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