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Başkan Atay’dan, Şahnalı Mahallesi’ne sosyal tesis müjdesi verdi

AYDIN HABERLERİ  | 11.09.2020 10:11 | Son Güncelleme

Efeler Belediyesi tarafından üretilen kekiklerin, hasat etkinliğinde Şahnalı Mahallesi’ni ziyaret eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, vatandaşların taleplerini dinledi.

Efeler Belediyesi tarafından üretilen kekiklerin, hasat etkinliğinde Şahnalı Mahallesi’ni ziyaret eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, vatandaşların taleplerini dinledi. Vatandaşların taleplerini geri çevirmeyen Başkan Atay, gençler ve kadınlar için Şahnalı’da yapacakları projelerin müjdesini verdi.
Mülkiyeti Efeler Belediyesi’ne ait olan bölgedeki eski yapı ile ilgili projelerin hazırlandığını ifade eden Başkan Atay; “Bu binayı yıkıyoruz ve buraya konaklama yeri, restoran yapacağız. Bütün alışverişlerin merkezini buraya yapacağız. Muhtarımızın talep ettiği halı sahayı da başka bir yere yapacağız. Burada çok güzel bir konsept yapacağız. Planları çizildi. Burada kadınlarımız için de ayrı bir kahve yapacağım. Buraya gelip oyunlarınızı oynayacaksınız, sohbet edeceksiniz, kabul günlerinizi burada yapacaksınız. Gençlerimizin ve kadınlarımızın keyifli vakit geçirmelerini sağlayacak bir yapı olacak” dedi.

Gençlerin el becerilerini geliştirebileceği kurslar isteyen Şahnalılı kadınların da taleplerine yanıt veren Başkan Atay; “Buradaki yerlerimiz çok değerli ama devletin kullanmadığı okullar var. Taşıma eğitimi yapıyor ve bazı okullar kapalı. Onları verin kadınlarımız için kültür eğitim merkezi yapayım diyorum ama vermiyorlar. Ama burada yapacağımız yerimize sizin için takı hocaları, biçki dikiş hocaları getireceğim ve buradaki tesisimizde oturarak el becerilerinizle para kazanacaksınız. Yaptığınız ürünlerinizi belediyenin şirketi üzerinden satarak para kazanacaksınız. Görevimiz sizleri mutlu etmek, ekonomik refah düzeyinizi kalkındırmak. Ürettiğiniz sürece biz yanınızdayız” dedi.
Muhtar istedi, Başkan Atay söz verdi
Aydın’ın Efeler ilçesi Şahnalı Mahalle Muhtarı Metin Solak, Başkan Atay’a talepte bulunarak Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluş kutlamaları münasebetiyle Efeler Belediyesi tarafından Kadıköy Mahallesi’nde gerçekleştirilen “Köyde Senfonik Konser” etkinliğinin, Şahnalı’da da yapılmasını istedi. Muhtarın talebini geri çevirmeyen Başkan Atay; “Bu senfonik orkestra baya yaygınlaşacak gibi gözüküyor. 15 gün içerisinde köy meydanında etkinliğimizi yapalım” dedi.

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