YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Başkan Aydıner’den belediye personeline maske denetimi

Başkan Aydıner’den belediye personeline maske denetimi

İSTANBUL HABERLERİ  | 07.09.2020 17:30 | Son Güncelleme

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, belediye personeline yönelik maske ve hijyen denetimi yaptı.Bayrampaşa Belediyesi, Bayrampaşa Kaymakamlığı ile birlikte, korona virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında, ilçe genelinde maske, mesafe ve hijyen denetimleri gerçekleştiriyor.

Başkan Aydıner’den belediye personeline maske denetimi

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, belediye personeline yönelik maske ve hijyen denetimi yaptı.
Bayrampaşa Belediyesi, Bayrampaşa Kaymakamlığı ile birlikte, korona virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında, ilçe genelinde maske, mesafe ve hijyen denetimleri gerçekleştiriyor. Başkan Atila Aydıner de sık sık bu denetimlere katılarak çalışmaları yerinde inceliyor. Başkan Aydıner, sahadaki denetimlerin ardından ise belediye personeline yönelik maske ve hijyen denetimi yaptı. Denetimde, personelin oldukça duyarlı olduğu ve kurallara tam olarak uyduğu görüldü.

“Sağlığımızı elimizle riske atmayalım”
Salgınla mücadelede kurallara uymanın önemine vurgu yapan Başkan Aydıner, “Aylardır gizli bir düşmana karşı mücadele veriyoruz. Bizim gücümüz kurallara uymakta saklı. 7’den 70’e kurallara uymazsak göremediğimiz virüsten korunmamız mümkün olmaz. Şüphesiz, en değerli varlığımız sağlığımız. Sağlığımızı korumamız için birlikte mücadele vermekten başka çaremiz yok. O nedenle personelimizin ve vatandaşlarımızın özellikle maske, mesafe ve temizlik kuralına uyması gerekiyor. Bu bağlamda denetimlerimizi gerçekleştiriyor, kurallara uymayan arkadaşlarımızı ve vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Lütfen elimizle sağlığımızı riske atmayalım” şeklinde konuştu.

Başkan Aydıner’den belediye personeline maske denetimi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYılan Hikayesi'nin Memolisi'nin son haline bakın! 'Eski haline dön' yorumu yağdıYılan Hikayesi'nin Memolisi'nin son haline bakın! 'Eski haline dön' yorumu yağdı
Zorlu Center’da otopark ödemeleri Mastercard teknolojisi ile mobile taşındıZorlu Center’da otopark ödemeleri Mastercard teknolojisi ile mobile taşındı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kiraladığı arazide 70 ton kavun üretimi gerçekleştirdi
Kiraladığı arazide 70 ton kavun üretimi gerçekleştirdi
2 gün önce eşini kaybeden kandın intihar etti
2 gün önce eşini kaybeden kandın intihar etti
Otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Annesiz kalan yavru sincaplar rehabilitasyon merkezinde bakıma alındı
Annesiz kalan yavru sincaplar rehabilitasyon merkezinde bakıma alındı
Bu domatesler 1200 gram
Bu domatesler 1200 gram
Tır ile otomobil çarpıştı: 3 Yaralı
Tır ile otomobil çarpıştı: 3 Yaralı

İstanbul Namaz Vakitleri 7 Eylül Pazartesi

İmsak
05:01
Sabah
06:30
Öğle
13:07
İkindi
16:43
Akşam
19:35
Yatsı
20:57

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 7 Eylül Pazartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Hayat Eczanesi
Arnavutkoy
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Tuzla’da ticaret konut turizm bir arada
Tuzla’da ticaret konut turizm bir arada
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Kartal Belediyesinin yeni kreşi öğrencileriyle buluşmak için gün sayıyor
Kartal Belediyesinin yeni kreşi öğrencileriyle buluşmak için gün sayıyor
Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?
Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.