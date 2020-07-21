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Başkan Aydıner’den yeni emniyet ve milli eğitim müdürlerine ziyaret

İSTANBUL HABERLERİ  | 21.07.2020 17:49 | Son Güncelleme

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa’nın yeni Emniyet Müdürü Hakan Demir ile yeni Milli Eğitim Müdürü Suat Mamur’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, ilçeye yeni atanan Bayrampaşa Emniyet Müdürü Hakan Demir ile Bayrampaşa’nın yeni İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Mamur’u makamlarında ziyaret etti.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa’nın yeni Emniyet Müdürü Hakan Demir ile yeni Milli Eğitim Müdürü Suat Mamur’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.
Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, ilçeye yeni atanan Bayrampaşa Emniyet Müdürü Hakan Demir ile Bayrampaşa’nın yeni İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Mamur’u makamlarında ziyaret etti. Her iki müdüre de görevlerinde başarılar dileyen Başkan Aydıner, “Emniyet ve eğitim, oldukça önemli iki konu. Bu iki konuda da yeni müdürlerimize gerekli desteği vermeye hazırız” dedi.
Ziyaretler sırasında Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcıları Can Gökhan Balekoğlu, Ahmet Tüfekçi, Naser Şimşek, Yalçın Sırakaya ve Ahmet Kumbasar da hazır bulundu.

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