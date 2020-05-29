Başkan Aygül; Fetih ruhu devam ettiği sürece bu millet daha da güçlenecektir

Memur-Sen Aydın İl Başkanı Ali Aygül 29 Mayıs İstanbul’un fethinin 567. yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajında, “Fetih ruhuyla milletçe bir ve beraber oldukça, ülkemiz daha da güçlenecek ve dünyaya yön verecek medeniyet, yine bu topraklardan yayılacaktır” dedi.

Bugün, karanlık bir çağı kapatıp insanlığa yeni bir pencere, yeni bir çağ açan, muzaffer komutanını Fatih, ordusunu kutlu asker yapan büyük zaferin 567. yıl dönümünü idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Memur-Sen Aydın İl Başkanı Ali Aygül, “Yeryüzünün merkezi, şehirlerin sultanı, sultanların şehri olan İstanbul’un fethi, dünya tarihi açısından büyük bir öneme sahiptir. Sadece Osmanlı ve Bizans Devleti’nin değil, kıtaların, milletlerin, medeniyetlerin, inançların tarihi seyrine de tesir etmiş büyük, çok yönlü ve etkili bir hadisedir. İstanbul, fethin ardından pek çok inanç ve kültürün bir arada yaşadığı bir cihan başkenti olmuş; gerek ilim, kültür ve sanatta; gerek ticari, siyasi, diplomatik ve ekonomik sahalarda dünyaya açılmış, hatta yön vermiştir. Böylece her din ve kültürün kendi kuralları içinde, birbirine saygı duyarak yaşadığı, barış ve esenlik şehri olmuştur. Bu topraklar, dün olduğu gibi bugün de bu vasfını sürdürmektedir. Benzersiz bir coğrafi konuma, görkemli bir tarihi geçmişe ve büyük bir ekonomik potansiyele sahip olan İstanbul’da fetih ruhuyla milletçe bir ve beraber oldukça, birbirimize saygı, sevgi ve hoşgörü anlayışı ile yaklaştıkça ülkemiz daha da güçlenecek ve dünyaya yön verecek medeniyet, yine bu topraklardan yayılacaktır” diyerek fethin 567. yılını, Fatih Sultan Mehmet’i ve O’nun askerlerini rahmet ve minnetle andığını söyledi.

