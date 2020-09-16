YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Başkan Babaoğlu, Alparslan Türkeş Parkı’nın çalışmalarının başladığını duyurdu

Başkan Babaoğlu, Alparslan Türkeş Parkı’nın çalışmalarının başladığını duyurdu

SAKARYA HABERLERİ  | 16.09.2020 14:21 | Son Güncelleme

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Yenimahalle’de toplamda 10 dönümü kapsayan ve MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in adını taşıyan çok amaçlı ve donanımlı yaşam parkının 1.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Yenimahalle’de toplamda 10 dönümü kapsayan ve MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in adını taşıyan çok amaçlı ve donanımlı yaşam parkının 1. etap çalışmalarının başladığını duyurdu.
Hendek Belediyesi, Afet ve Koordinasyon Merkezi, Nitelikli İstihdam Merkezi ve Süleyman Seba Spor Kompleksi projesinin ardından Yenimahalle’de Türk Dünyasının Bilge Lideri merhum Alparslan Türkeş’in adını taşıyan çok amaçlı ve donanımlı yaşam parkının çalışmalarına başladı. Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu tarafından daha önce açıklanan ve Yıldırım Beyazıt Caddesi yolu üzerinde toplam 10 dönümü kapsayan cadde ve park projesinde, ilk etapta park alanlarının tamamlanacağı açıklandı. Park projesinin yer aldığı 5 bin 260 metrekarelik alan içinde bisiklet yolu ve koşu parkuru yer alacak. Ayrıca alan içinde basketbol ve voleybol sahası, mini halı saha, dinlenme ve seyir alanları, 0-3 ve 3-7 yaş çocuk oyun parkı, engelsiz aktivite ve spor alanları ile çocuk parkı, bebek bakım odası ve kafeterya, fitness alanı ve 60 araç kapasiteli cep otopark bulunuyor. Wifi, USB şarj ve engelli araç akü şarj istasyon noktaları yer alacak.
Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) kurucu lideri merhum Alparslan Türkeş’in adının yaşatılacağı yaşam parkının etap etap tamamlanarak hizmete sunulacağını açıklayan Başkan Babaoğlu, “Plan ve Proje Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz projemizde 1.etabı içeren park düzenlenmesinin olduğu bölümlerde çalışmalarına başladı. İnşallah ilk etabı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına yetiştirmeyi hedefliyoruz. Projemiz daha öncekilerde olduğu gibi TÜRKAY tarafından yapılmaktadır. Nitelikli iş gücümüzü projelerimize yansıtıyoruz. Eğlenceden, dinlenmeye, spordan, her türlü etkinliğe kadar ev sahipliği yapacak olan Alparslan Türkeş Parkı Yenimahalle’nin kalbi ve merkezi olacak. Yeşil alanlarıyla fark oluşturacak bu projemiz Hendek’e çok yakışacak” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özellikleriyle iPhone 11'i geçti! İşte yeni iPad Air! Özellikleriyle iPhone 11'i geçti! İşte yeni iPad Air!
Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybettiSakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Fatsa’da trafik kazası: 4 yaralı
Fatsa’da trafik kazası: 4 yaralı
Kerevit 9 ülkeye ihraç ediliyor
Kerevit 9 ülkeye ihraç ediliyor
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Bandırma’nın kurtuluşunda konuk askeri bando
Bandırma’nın kurtuluşunda konuk askeri bando
Sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
Sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
Kuş tarlayı yakıyordu
Kuş tarlayı yakıyordu

Sakarya Namaz Vakitleri 16 Eylül Çarşamba

İmsak
05:07
Sabah
06:33
Öğle
12:58
İkindi
16:28
Akşam
19:13
Yatsı
20:34

Sakarya Nöbetçi Eczaneler16 Eylül Çarşamba

Mimaroğlu Eczanesi
Adapazari
Özgür Eczanesi
Yenikent
Pırıldar Eczanesi
Adapazari
Kutay İnce Eczanesi
Akyazi
Arifiye Eczanesi
Arifiye
Fulya Çiloğlu Eczanesi
Erenler
Hayat Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Maske takmayanlara cezai işlem uygulandı
Maske takmayanlara cezai işlem uygulandı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri denetimi
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri denetimi
BİK Genel Müdürü Duran’dan Sakarya’da ziyaretler
BİK Genel Müdürü Duran’dan Sakarya’da ziyaretler
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.