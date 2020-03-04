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Başkan Babaoğlu, projeleri ve çalışmalarını anlattı

SAKARYA HABERLERİ  | 04.03.2020 10:22 | Son Güncelleme

Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarıyla birlikte koordinasyon toplantısında bir araya gelen Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, projeleri ve çalışmaları anlatarak önemli mesajlar verdi.Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu beraberindeki Belediye Başkan Yardımcıları ve MHP’li belediye meclis üyeleriyle birlikte Tüm Hendek Muhtarlar Derneğinde muhtarlarla bir araya geldi.Tüm Hendek Muhtarlar Dernek Başkanı Emin Kula, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Muhtarların hazır bulunduğu ziyarette Başkan Babaoğlu, muhtarlarla bir süre sohbet ederek çalışmaları anlattı.

Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarıyla birlikte koordinasyon toplantısında bir araya gelen Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, projeleri ve çalışmaları anlatarak önemli mesajlar verdi.
Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu beraberindeki Belediye Başkan Yardımcıları ve MHP’li belediye meclis üyeleriyle birlikte Tüm Hendek Muhtarlar Derneğinde muhtarlarla bir araya geldi.
Tüm Hendek Muhtarlar Dernek Başkanı Emin Kula, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Muhtarların hazır bulunduğu ziyarette Başkan Babaoğlu, muhtarlarla bir süre sohbet ederek çalışmaları anlattı. Dernek Başkanı Emin Kula, Başkan Babaoğlu’na teşekkür ederek Hendek’in bir ekip halinde çalıştığına vurgu yaptı. Muhtarların görüş, öneri ve taleplerini aktardığı toplantıda Başkan Babaoğlu ve beraberindekiler soruları yanıtladı. Muhtarlarla yapılan istişare ve koordinasyon toplantısı nedeniyle Babaoğlu, başkan yardımcıları ve meclis üyelerine ayrı ayrı teşekkür etti.
Ziyarette konuşan Başkan Babaoğlu, “Bu toplantıda yer alan herkes Hendek için çalışıyor. Bir taş üstüne taş koyandan Allah bin kere razı olsun. İşbirliği içinde, Hendek’i geleceğe taşımak adına başlattığımız hizmet yolculuğumuzda muhtarlarımızın en büyük çalışma ortağımız olduğunu hep söylüyoruz. Koordineli bir şekilde, konuşup istişare yaparak çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yok. Hendek’te hizmet noktasında güzel bir uyum var. Burada herkes hemşehrilerimizin verdiği oylar ile seçilmiş kişiler. Bu yüzden her birinizin söylediğinin çok büyük önemi var” dedi.
Muhtarlara verilen önemi anlatan Başkan Babaoğlu, “91 mahallemizde hizmet seferberliğimiz sürüyor. Alt yapıdan üst yapıya, elimizdeki imkanları en doğru şekilde yerinde ve zamanında kullanarak hizmet üretiyoruz. Vatandaşımızın tüm talepleri istisnasız dikkate alınıyor. Vatandaşımızın hiçbir şekilde mağdur olmasını istemiyoruz. Sosyal yaşam alanlarıyla, ulaşım ana planıyla, deprem eylem planı ve sayısız projelerle Hendek çıtasını daha da yukarılara taşıyacak. Hendek bize emanet” ifadelerine yer verdi.

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