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Başkan Balcı muhtarlarla bir arada

ANKARA HABERLERİ  | 20.10.2020 10:13 | Son Güncelleme

Altındağ Belediye Başkanı Doç Dr.

Altındağ Belediye Başkanı Doç Dr. Asım Balcı, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında, Altındağ’da görev yapan mahalle muhtarlarıyla buluşan Başkan Balcı, muhtarlarla görüş alışverişinde bulundu. Ulucanlar Cezaevi Kültür Sanat Merkezinde muhtarlarla buluşan Başkan Balcı, muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutladı. Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla da toplantıda Başkan Balcı’ya eşlik etti.

“Vatandaş ne derse o"
Başkan Balcı, "Vatandaşlarımızın istekleri bizim için çok önemli. Bu isteklerin bize ulaşmasında mahalle muhtarlarımızın desteği ve gayretleri de çok değerli" dedi. Altındağ’da göreve geldikleri ilk günden itibaren vatandaş odaklı bir belediyecilik anlayışı benimsediklerini ifade eden Başkan Asım Balcı, eksiklerin giderilmesi, istek ve şikayetlerin belediyeye ulaşması konusunda muhtarların görevinin çok önemli olduğunu söyledi. Başkan Balcı şunları kaydetti:
"Muhtarlarımız, demokrasinin çekirdeği denilebilecek bir görev yapıyorlar. İlçemizin daha da ileriye gidebilmesi için muhtarlarımızın işbirliğine ve desteğine ihtiyacımız her zaman var. Çünkü büyük devlet olmanın ilk adımı, yerelde başlar. Birlikte mücadele vereceğiz, birlikte Altındağ’ı daha da ileriye taşıyacağız inşallah."

“Muhtarlarımız çok değerli"
Muhtarların halk oyuyla seçildiğini hatırlatan Başkan Balcı, “En değerli mertebe, halkımızın seçimiyle gelinen mertebedir. Muhtarlarımız da halkımızın, Altındağlı vatandaşlarımızın oylarıyla göreve geldiler. Bizim için çok önemliler. Her birine bizlere verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyor, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.
Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla ise “Muhtarlarımız demokrasinin en temel taşı ve demokrasi zincirinin halka en yakın noktasıdır" diyerek muhtarların gününü kutladı.

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