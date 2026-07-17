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Haluk Levent ABD'deki iş insanlarından bağış almak için video çekip göndermiş: "Para burada abi"

Ahbap Derneği'ne başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan şarkıcı Haluk Levent'in, ABD'deki zengin iş insanlarından bağış almak için çektiği video ortaya çıktı. Haluk Levent çektiği ve iş insanlarına gönderdiği videoda, "Amerika Ahbap selamlarımızı gönderiyoruz. Yurt projesiyle ilgili nisanda kahve içmeye bekliyoruz. Para burada abi" ifadelerini kullandı.

Haluk Levent ABD'deki iş insanlarından bağış almak için video çekip göndermiş: "Para burada abi"
Mustafa Fidan

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma dosyasının şüphelilerinden olan ve tutuklanan Haluk Levent’in ABD'de Ahbap Derneği'ne bağış istediği videosu ortaya çıktı.

Haluk Levent ABD deki iş insanlarından bağış almak için video çekip göndermiş: "Para burada abi" 1

HALUK LEVENT'İN ABD'DEKİ VİDEOSU GÜNDEM OLDU: "PARA BURADA ABİ"

Show Haber'de yer alan habere göre, Haluk Levent, kızı Mina'yı 2018'de uçak kazasında kaybeden iş insanı Hüseyin Başaran'ın ofisine gitti ve özellikle üniversitede okuyan kimsesiz kız öğrencileri için yurt projesi düşündüklerini söyledi. Anlaşmaya göre Levent milyonlarca lirayı ABD ve Avrupa'dan gelecek fonlarla ödeyecekti. İddiaya göre 60 milyon değerindeki gayrimenkulu asistanı Yeliz Kaya'ya devredildi. Sonra gayrimenkuller hızlıca elden çıkartıldı. Haluk Levent daha sonra hedefine yurt dışındaki zengin iş insanlarını koydu.

Haluk Levent ABD deki iş insanlarından bağış almak için video çekip göndermiş: "Para burada abi" 2

ABD'DE ÇEKTİĞİ VE İŞ İNSANLARINA GÖNDERDİĞİ VİDEO ORTAYA ÇIKTI

Hüseyin Başaran'dan aldığı Göktürk'teki binayı yurt yapacağını söyledi. Hatay'da yurt yapacağı sözü verip bağış topladı. Levent borç arayışına Ahbap'ı kefil gösterdiği öğrenildi. Kendi kimliği ve Ahbap derneği adını kullanarak zengin iş insanlarına video çekip gönderdi.

Haluk Levent ABD deki iş insanlarından bağış almak için video çekip göndermiş: "Para burada abi" 3

Haluk Levent çektiği ve iş insanlarına gönderdiği videoda, "Amerika Ahbap selamlarımızı gönderiyoruz. Yurt projesiyle ilgili nisanda kahve içmeye bekliyoruz. Para burada abi" ifadelerini kullandı.

Haluk Levent ABD deki iş insanlarından bağış almak için video çekip göndermiş: "Para burada abi" 4

SÖYLEDİĞİ ŞARKININ SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Haluk Levent'in ABD'deki davette, "Dediler ki bir davet var, gelir misin Haluk Levent? Gelirim, gelirim, gelirim, gelirim" sözlerinden oluşan şarkı söylediği görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Haluk Levent abd ahbap
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