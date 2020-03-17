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Başkan Başdeğirmen’den 18 Mart mesajı

ISPARTA HABERLERİ  | 17.03.2020 16:25 | Son Güncelleme

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Bizlere düşen en büyük sorumluluk, kahraman ecdadımızın bizlere mirası bu vatana layıkıyla sahip çıkmak için, Çanakkale Savaşlarındaki ruhu, heyecanı, azmi, kararlılığı bugün de kalbimizde hissetmektir" dedi.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 105.

Başkan Başdeğirmen’den 18 Mart mesajı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Bizlere düşen en büyük sorumluluk, kahraman ecdadımızın bizlere mirası bu vatana layıkıyla sahip çıkmak için, Çanakkale Savaşlarındaki ruhu, heyecanı, azmi, kararlılığı bugün de kalbimizde hissetmektir" dedi.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 105. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Çanakkale Zaferinin 105. yıl dönümünü, millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak ettiklerini belirten Başdeğirmen, “Bu topraklardaki bin yıllık varlığı kazınmak istenen asil milletimizin yazdığı en büyük kahramanlık destanlarından birisi olan Çanakkale Zaferi, tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen, insanlarımızın şehadeti ve gaziliği pahasına kazanılmış bir zaferdir. Çanakkale Zaferi, “Çanakkale Geçilmez” sözünün tarihe nakşedildiği, İstiklal harbimize ve nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolda çok önemli bir kilometre taşı olmuştur" ifadelerinde bulundu.

"Vatana layıkıyla sahip çıkmak"
Türk Milletinin, vatanı, dini, hürriyeti ve istikbali söz konusu olduğunda neleri göze alabileceğini, neleri başarabileceğini Çanakkale Zaferi ile tüm dünyaya gösterdiğini hatırlatan Başdeğimen, "Bizlere düşen en büyük sorumluluk, kahraman ecdadımızın bizlere mirası bu vatana layıkıyla sahip çıkmak için, Çanakkale Savaşlarındaki ruhu, heyecanı, azmi, kararlılığı bugün de kalbimizde hissetmektir. Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferinin 105. yıldönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Gününde bu toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet eden tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyorum" dedi.

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Merkez
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