Başkan Başer: "Dezenfekte çalışmalarımız aralıksız devam ediyor"

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilçe merkezinde ve resmi kurumlarda dezenfekte çalışmalrının aralıksız devam ettiği ve çiftçilerin ekim çalışmalarına ara vermeden devam ettiği bildirildi.

Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, ’’İlçe merkezimizde marketlerin, fırınların ve kurumlarımızın dezenfekte işlemleri belli aralıklarla sürekli olarak yapılıyor. Ayrıca Halk Eğitim Merkezi Binamız Belediye Ekiplerimiz tarafından dezenfekte edildi. Pandemi ile mücadele kapsamında oluşturulan ekibimiz ihtiyacı olan 65 yaş üstü vatandaşlarımız için aralıksız hizmet veriyor. Çiftçilerimiz verimli toprakları olan ilçemizde çalışmalarını kontrollü bir şekilde üretim için yapıyorlar. Ülke olarak en az zararla bu salgını atalatacağımıza şüphem yoktur’’ ifadelerini kullandı.

