Başkan Baydilli alanda çalışmaları inceledi

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli alan gezileri kapsamında ilçede yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek gidişat hakkında bilgi aldı ve hızlandırılması talimatı verdi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçeyi adım adım gezmeye ve çalışmaları incelemeye devam ediyor. Başkan Baydilli, başkan yardımcıları ve teknik ekibiyle birlikte Narlıkuyu ve Doğukent mahallelerinde yapılan kilitli parke, park ve yama çalışmalarını yerinde incelerken, çalışmaların gidişatı hakkında bilgi aldı.

Narlıkuyu Mahallesinde yapılan kilitli parke çalışmasını ziyaret ederek bilgi alan Başkan Baydilli, özellikle acil ihtiyaç halinde olan yollar öncelikli olarak tüm yollarda kilitli parke döşemesi, onarım ve yama yapılmasını istedi.

Başkan Metin Baydilli inceleme sonrası yaptığı açıklamada, "Karaköprü Belediyesi olarak ilçenin her tarafında çalışmalar yapıyoruz. Biz de ekibimizle birlikte sık sık sahada gezip hem çalışmaları inceliyoruz hem de eksiklerimizi görüyoruz. Bugün de önce Doğukent ve Narlıkuyu mahallelerimizde yaptığımız yol, parke ve diğer çalışmalarımızı inceledik. Biz eksiklerimizi biliyoruz, bizzat yerinde görüyoruz ve giderilmesi için de çalışıyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, güzel günler Karaköprü’yü bekliyor" ifadelerini kullandı.

Başkan Baydilli incelemeler sırasında yolda karşılaştığı vatandaşlarla selamlaşırken, onların talep ve sorunlarını dinledi.

