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Başkan Baydilli park çalışmalarını inceledi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 03.11.2020 16:45 | Son Güncelleme

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Doğukent ve Narlıkuyu Mahallelerinde yapımı devam eden parkları incelerken, kendi eliyle ağaç dikip suladıDaha yeşil bir Karaköprü oluşturmak için her yıl yeşil alan oranını artırma adına yeni parklar yapan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçede yapımı devam eden parkları inceledi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Doğukent ve Narlıkuyu Mahallelerinde yapımı devam eden parkları incelerken, kendi eliyle ağaç dikip suladı
Daha yeşil bir Karaköprü oluşturmak için her yıl yeşil alan oranını artırma adına yeni parklar yapan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçede yapımı devam eden parkları inceledi. Başkan Baydilli Doğukent ve Narlıkuyu mahallelerinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yapımını sürdürdüğü parkları incelerken, ağaç dikimi çalışmasına katılarak kendisi de ağaç dikip suladı. Park ve Bahçeler personeliyle de bir süre sohbet eden Başkan Baydilli yapılan parklar ile ilgili bilgi alırken, Karaköprü’yü güzelleştirmek adına personellerin işlerinde gayretli olmalarını istedi. İnceleme sırasında bir açıklama yapan Başkan Baydilli, seçim döneminde Doğukent Mahallesindeki vatandaşlara yeşil alanı artırma sözü verdiklerini ve bu sözlerini tutarak yeni parklar kazandırdıklarının altını çizdi. Başkan Baydilli, "Biz ilçemize daha çok yeşil alan ve yaşam alanı kazandırmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Doğukent Mahallemizde de 4 bin metrekarelik yeni bir parkın projesini tamamladık, yapımına başladık ve en kısa sürede bitirip açılışını gerçekleştireceğiz. Biz vatandaşlarımıza söz verdiğimiz yerlerde uygun şartların oluşmasının ardından parklarımızı yapmak için çalışma başlatıyoruz. Buradaki ve Narlıkuyu mahallemizdeki parklarımız da bittiğinde vatandaşlarımız, çocuklar buralardan faydalanacaklar. Parklarımızın şimdiden ilçemize hayırlı olmasını diler, özveriyle çalışan ekiplerimize teşekkür ederim" diye konuştu.
Başkan Baydilli inceleme sırasında personellerle ve karşılaştığı vatandaşlarla sohbet etti.

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