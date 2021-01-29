Başkan Bayrambey güven tazeledi

AK Parti Kars Gençlik Kolları Başkanı Fatih Bayrambey, 6. Olağan Kongrede güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

AK Parti Kars Gençlik Kollarının 6. Olağan Kongresi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleşti.

Kongreye AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Alperen Bozdağ, İl Genel Meclis Başkanı Muzaffer Yağcı, AK Parti Kars Gençlik Kolları Başkanı Fatih Bayrambey, ilçe başkanları, belediye başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

Divanın oluşturulduğu kongre de, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş’ün gönderdiği mesajların okunduğu kongrede AK Parti Kars Gençlik Kolları Başkanı Fatih Bayrambey, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

