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Başkan Baytok: "Hakkımı helal etmiyorum”

MANİSA HABERLERİ  | 06.09.2020 16:41 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, 13.

Başkan Baytok: "Hakkımı helal etmiyorum”

Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, 13. Olağan Kongrede yaptığı konuşmasında geçen dönem meclis üyeliği yapan ve görevi bittikten sonra mazeretsiz ve habersiz bir şekilde partiden istifa eden 2 eski meclis üyesine hakkını helal etmediğini söyledi. Başkan Baytok’un bu sözleri kongre salonunda büyük destek görerek uzun süre ayakta alkışlandı.
Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanlığı’nın 13. Olağan kongresi, bugün MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay’ın katılımıyla gerçekleşti. Kongreye tek liste aday olarak giden Başkan Baytok, güven tazeleyerek yeniden başkanlık görevine seçildi.
Yeniden göreve seçilmenin verdiği gururdan bahsederek sözlerine başlayan Başkan Baytok, görev aldığı süreçte yaptıkları faaliyetleri anlattı. Daima milliyetçi düşünce ile görev yaptıklarını dile getiren başkan Baytok’un 2014-2019 dönemi ile ilgili söylediği bazı sözler ise uzun süre ayakta alkışlandı. Hiçbir izah yapmadan meclis üyeliği görevlerinin bittiği gün partiden istifa eden 2 eski meclis üyesine hakkını helal etmediğini açıklayan Başkan Baytok, kongreye katılan partililerin de haklarını helal etmemelerini istedi. Başkan Baytok’un bu sözleri büyük destek görerek uzun süre ayakta alkışlandı.
Başkan Baytok şunları söyledi: "2019 seçimlerinde Kula İlçe Teşkilatı olarak Genel Başkanımızın izinde Cumhur İttifakına inancımız ve desteğimiz tamdır. Cumhur İttifakı’nın devam etmesinin ülkemiz için zaruriyet olduğunun farkındayız ve bu eksende çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ancak bu ittifaka inanmayıp seçim zamanı başka kapılara dolaşan, başka siyasi partilere çalışmak suretiyle Cumhur İttifakı’na ihanet edenlerin de listeleri elimizdedir ve zamanı geldiğinde bu defterler bir bir açılacaktır. Kimsenin yaptığı ihanet yanına kar kalmayacaktır. Değerli ülküdaşlarım, bir konuyu üzülerek de olsa sizlerle paylaşmak istiyorum. 2014 yılında girmiş olduğumuz yerel seçimde başka siyasi partiden partimize geçerek belediye meclis üyeliğine seçilen 2 belediye meclis üyesi, belediye meclis üyeliği bittikten sonra ne yazık ki hiç izah bile etmeden partimizden istifa etmiştir. Üzülerek söylüyorum ama 5 sene en azından biz onlara teşkilatımızın en değerli makamını sunduk. Ama o arkadaşlar hiç izah bile etmeden E-Devlet üzerinden meclis üyeliklerinin bittiği gün partimizden istifa etti. Onlardan şunu beklerdim. En azından 5 sene yolda yürüdükleri arkadaşlarına siyasi destek olarak partimizden kalmalarıydı. Ama onlara hakkımı helal etmiyorum. Sizlerin de helal etmemesini istiyorum.”

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