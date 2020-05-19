Başkan Berge: “Bayram alışverişini yerel esnaftan yap Van kazansın”

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, “Bayram alışverişimizi yerel esnafımızdan yapalım, Van kazansın” çağrısında bulundu.

Ramazan Bayramı’nın yaklaşması ile birlikte açıklama yapan Başkan İsa Berge, bayram alışverişinin yerel esnaftan yapılması çağrısında bulundu. Başkan Berge, “Bizler toplumsal değerlere önem veren ve her daim Van halkımızın yanında olan esnaf ve sanatkarlarız. Gün Van ekonomisine önemli katkılar sunan, Van yerel esnafına destek olma günüdür. Bayram alışverişimizi virüs sürecinde çok zor günler geçiren yerel esnafımızdan yapalım. Bereketiyle gelen Ramazan ayında olduğu gibi, milletimizin bayram alışverişinde de yerel esnafımızı tercih etmelerini istiyoruz ve çağrımız bu yöndedir. Böylece esnafımız biraz olsun rahat nefes alacaktır. Yerel esnafımızın yanında çalışan ve akşam evine ekmek götüren bizim çocuklarımızdır. Genellikle part time eleman çalıştıran ve yöneticilerini dışarıdan getiren ulusal markaların ise Van’a bir katkısı yoktur. Gerekli malzeme tedariğini Van’dan değil şehir dışından temin ediyorlar ve tüm hasılatlarını da yine Van dışına gönderiyorlar. Oysa yerel esnafımız toptan malzemesini Van’ın toptancılarından alıyor ve yerel esnaf toptancı buluşması gerçekleşiyor. Böylece Van ekonomisine önemli bir katkı sağlanıyor. Vatandaşlarımızdan isteğimiz zor zamanınızda yanında olan esnafımızın yanında olmalarıdır. Herkese çağrımızdır, zaman birlik olma ve yerel esnafımıza sahip çıkma zamanıdır. Tüm Van STK, meslek odaları ve resmi kurumlara çağrımızdır, yerel esnafımıza sahip çıkalım Van kazansın. Van’ın parasının Van’da kalmasını istiyorsak yerel esnafımızdan alışveriş yapalım. Marketimiz, bakkalımız, manavımız, kuruyemişçimiz, peynircimiz, balcımız, çiçekçimiz, baharatçımız, giyimcimiz, ayakkabıcımız, çantacımız, terzimiz, hırdavatçımız, lokantacımız, kumaşçımız, kasabımız ve tüm yerel esnafımız sizi bekliyor. Özellikle de Van’da üretim yapan markalarımızı tercih edelim. Gün birlik olma günüdür, Van’ın ekonomik can damarı olan yerel esnafımızın yanında olalım. Bayram alışverişi esnasında maske takalım ve sosyal mesafeye dikkat edelim. Yoğunluğa neden olmadan alışverişimizi tamamlayalım. Tüm Van halkımızın bayramını kutluyorum” dedi.

