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Başkan Berge: “Kapıköy’ün açılması Van için hayati önemdedir”

13.01.2021 13:05 | Son Güncelleme:
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Başkan Berge: “Kapıköy’ün açılması Van için hayati önemdedir”

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, pandemiden önce yılda yaklaşık yarım milyon İranlı turistin Van’a yaklaşık 526 milyon TL katkı sağladığını hatırlatarak Kapıköy Sınır Kapısı’nın açılması gerektiğini söyledi.Van Turizm Konseyi Bileşenleri, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge’yi ziyaret etti.

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, pandemiden önce yılda yaklaşık yarım milyon İranlı turistin Van’a yaklaşık 526 milyon TL katkı sağladığını hatırlatarak Kapıköy Sınır Kapısı’nın açılması gerektiğini söyledi.
Van Turizm Konseyi Bileşenleri, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge’yi ziyaret etti. Ziyarette konuşan Berge, Kapıköy Sınır Kapısı’nın açılması gerektiğini söyledi. Kapıköy’ün açılması için Vali Mehmet Emin Bilmez’in Ankara’da çeşitli temaslarda bulunduğunu hatırlatan başkan Berge, “Başta valimiz, milletvekillerimiz, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları olarak Kapıköy’ün açılması için yoğun bir çalışma yürüttük. Şehrimizde Kapıköy ile ilgili bir gündem oluşturduk. Elbirliğiyle kapının açılması için gayret göstermeye devam edeceğiz. Van ekonomisinin canlanması için kapımız mutlaka açılmalıdır. Başta esnaf ve sanatkarımız olmak üzere tüccar ve tüm kesimlerin gözü Kapıköy’dedir. Pandemiden önce yılda yaklaşık yarım milyon İranlı turist, Van’a yaklaşık 526 milyon TL katkı sağlıyordu” dedi.

Başkan Berge: “Kapıköy’ün açılması Van için hayati önemdedir”

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