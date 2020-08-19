Başkan Beşikci, pandemi denetiminde

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği ’Covid-19 tedbirleri kapsamında denetimler’ konulu genelgenin ardından harekete geçen Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Yenişehir’de bizzat denetim gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine ’Covid-19 tedbirleri kapsamında denetimler’ konulu genelge gönderdi. Genelgenin ardından tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır’da da polis ve zabıta ekiplerince denetim yapıldı. Yenişehir ilçesi Ofis Ekinciler Caddesinde bizzat denetim gerçekleştirilen Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikci, esnaf ve vatandaşlardan kurallara uymalarını istedi. Yenişehir ilçesinde polis ve zabıta ekiplerince denetimlerin aralıksız bir şekilde sürdürüleceğini belirten Beşikci, “Ticari taksiler, pazar yerleri, toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, çay bahçesi, dernek lokalleri, düğün ve nikah yapılan yerler, internet kafe, berber, kuaför, güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, park ve piknik alanları gibi alanlarda denetimlerimiz ekiplerimizce sürdürülmektedir. Bizler vatandaşlarımızdan Pandemi Kurulunca belirlenen kurallara maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını istiyoruz. Gerek duymadıkça vatandaşlarımız evlerinden çıkıp yoğunluk oluşturmasınlar. Hep birlikte bu hastalık ile mücadele etmeliyiz" şeklinde konuştu.

