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Başkan Beyoğlu esnafın sorunlarını dinledi

04.02.2021 13:32 | Son Güncelleme:
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Başkan Beyoğlu esnafın sorunlarını dinledi

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu esnaf sorunlarını dinlemeye devam ediyor.Bağlar Belediyesinde esnafla bir araya gelerek sorunlarını dinleyen Başkan Beyoğlu, tüm imkanlarını esnaf ve vatandaş için seferber etmeye hazır olduklarını söyledi.

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu esnaf sorunlarını dinlemeye devam ediyor.
Bağlar Belediyesinde esnafla bir araya gelerek sorunlarını dinleyen Başkan Beyoğlu, tüm imkanlarını esnaf ve vatandaş için seferber etmeye hazır olduklarını söyledi. Sakarya Caddesi esnafı ile bir araya gelen Başkan Beyoğlu, Sakarya Caddesi’nin sadece Bağlar’ın değil Diyarbakır’ın ticaretteki can damarı olduğunu söyledi. Beyoğlu, ”Göreve geldikten sonra defalarca burayı ziyaret edip esnafımızla bir araya gelerek taleplerini dinledik, buna göre bir yol haritası oluşturduk. Valimiz Münir Karaloğlu, hem caddemizi ziyaret etti hem de Büyükşehir Belediyemize talimat vererek işlemlerin hızlandırılmasını sağladı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum halkımız ve esnafımız adına. Şu an çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Halkımızın ve esnafımızın ne istediğini, ne hissettiğini çok iyi biliyoruz. Bu anlamlı ziyaret için esnaf kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Proje tamamlandıktan sonra inşallah caddemiz hayal edilen hale gelecek. Ama işimiz bitmeyecek. Esnafımızla beraber hareket ederek caddemizin layık olduğu seviyeye gelmesi için bir düzen kuracağız. Bağlar için ne yapsak azdır. O derece ilçemizi,esnafımızı ve halkımızı önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Beyoğlu esnafın sorunlarını dinledi

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