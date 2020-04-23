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  4. Başkan Beyoğlu sokak hayvanları için mama bıraktı

Başkan Beyoğlu sokak hayvanları için mama bıraktı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 23.04.2020 11:31 | Son Güncelleme

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle yiyecek sıkıntısı yaşayan sokak hayvanları için mama bıraktı.Korona virüs nedeni ile aç kalma tehlikesi yaşayan kedi ve köpekler için temin edilen mamalar ilçede sokak hayvanlarının bulunduğu alanlara bırakılıyor.

Başkan Beyoğlu sokak hayvanları için mama bıraktı

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle yiyecek sıkıntısı yaşayan sokak hayvanları için mama bıraktı.
Korona virüs nedeni ile aç kalma tehlikesi yaşayan kedi ve köpekler için temin edilen mamalar ilçede sokak hayvanlarının bulunduğu alanlara bırakılıyor. Salgın tehlikesinden sonra yiyecek sıkıntısı yaşayan sokak hayvanları için çalışma başlattıklarını belirten Başkan Beyoğlu, “Hayvanlar Allah’ın sessiz kullarıdır. Onlara sahip çıkmak ve yiyeceklerini temin etmek insani görevimizdir. Dinimiz ve medeniyetimizin de gereğidir. Bu amaçla hazırladığımız mamaları hayvanların yoğun olduğu yerlere bıraktık. Sokak hayvanlarına yönelik hizmetlerimiz devam edecek” dedi.

Başkan Beyoğlu sokak hayvanları için mama bıraktı

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