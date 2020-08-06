Başkan Beyoğlu vatandaşlara kontrollü sosyal hayat tedbirlerini anlattı

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde eş zamanlı olarak başlatılan yeni tip korona virüs denetimleri kapsamında ilçedeki cadde ve sokakları arşınlayarak vatandaşlara kontrollü sosyal hayat tedbirlerini anlattı.

İçişleri Bakanlığı tarafından, 81 ilde, kontrollü sosyal hayat döneminde "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" sloganı ile en kapsamlı korona virüs denetimi yapılırken, Diyarbakır’ın en büyük ilçesi olan Bağlar’da Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, sokak ve caddeleri tek tek gezerek vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda bilinçlendirmeye çalıştı. Denetimler sırasında belediye zabıtaları da vatandaşlara uyarılarda bulunurken, İlçe Tarım Ve Orman Müdürlüğüne bağlı gıda denetim ekipleri de tedbirlere uymayan esnaflar ve işletmeler hakkında yasal işlem uyguladı.

Vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı

Sakarya Caddesi, Medine Bulvarı ve Öğretmenler Caddesi gibi esnaf kesiminin yoğunlukta bulunduğu bölgelerin yanı sıra ilçe genelindeki diğer noktalara da çıkarma yapan Başkan Beyoğlu, alınan tedbirlerin vatandaşın sağlığını korumaya yönelik olduğunun altını çizdiği ziyaretler sırasında önlemlere uymadığı gözlenen vatandaşları da uyardı. Maske kullanımına dikkat çeken Beyoğlu ile vatandaşlar arasında zaman zaman ilgi çekici diyaloglar yaşandı. Beyoğlu, maskesi olmayan vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı. Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 dilden anlatımlarla yaşanan sürecin taşıdığı riskleri dile getiren Başkan Beyoğlu, vatandaşların genel olarak tehlikenin farkında olduğunu ancak daha fazla hassasiyet oluşması gerektiğini ifade etti.