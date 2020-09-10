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Başkan Beyoğlu’ndan korona virüs denetimlerine katılan ekiplere moral ziyareti

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 10.09.2020 13:54 | Son Güncelleme

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, korona virüs denetiminde bulunan ekiplere moral ziyaretinde bulundu.Çok sayıda personelden oluşan ekiplerle her gün sokak ve caddelerde, yaşam alanlarında, toplu taşıma araçlarında, gıda tüketimi ve satışı yapılan iş yerlerinde denetimler gerçekleştirerek yeni tip korona virüs salgınına karşı etkin bir mücadele yürüten Bağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ruhsat Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri vaka sayılarının yüksek olduğu ilçede vatandaşları tedbirlere uymaya davet ediyor.

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, korona virüs denetiminde bulunan ekiplere moral ziyaretinde bulundu.
Çok sayıda personelden oluşan ekiplerle her gün sokak ve caddelerde, yaşam alanlarında, toplu taşıma araçlarında, gıda tüketimi ve satışı yapılan iş yerlerinde denetimler gerçekleştirerek yeni tip korona virüs salgınına karşı etkin bir mücadele yürüten Bağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ruhsat Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri vaka sayılarının yüksek olduğu ilçede vatandaşları tedbirlere uymaya davet ediyor. Sabah saatlerinde zabıta ekiplerini ziyaret eden Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, zabıta teşkilatının 194. yılını kutlayarak sahaya çıkmaya hazırlanan personelle bir süre sohbet etti ve vermiş oldukları başarılı mücadeleden dolayı teşekkür etti. Beyoğlu, “Kimi zaman halkın sağlığını korumak üzere kendi sağlığınızı da riske atarak görev yapıyorsunuz. Sizlerle gurur duyuyoruz” dedi.

“Tedbirsiz dolaşmak, herkesi hastalığın pençesine atmak anlamına gelir”
Başkan Beyoğlu, ziyaretin ardında Bağlar Kaymakamı Yavuz Güner ile beraber Göçmenler Caddesini gezerek sosyal mesafe, temizlik ve maske konularında vatandaşlara uyarılarda bulundu. Tedbirsiz dolaşmanın sadece o kişiyi değil, tüm toplumu hastalığın pençesine atmak anlamına geldiğini aktaran Başkan Beyoğlu, son günlerde sıkı hale gelen denetimlerin olumlu sonuçlar vermeye başladığını ifade etti. Beyoğlu, “Tedbirlerin işe yaradığını sahada net olarak gözlemliyoruz. Maske kullanmak, sosyal mesafeye uyarak teması kesmek ve temizliğe dikkat etmek aslında çok basit uygulanabilecek kurallar. İnsanlarımız maalesef bazen aşırı rahatlık havasına girebiliyor. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını, yeni kuralları olan bir hayatı benimsememiz gerektiğini idrak edersek sorun kalmaz. Denetimlerimiz düzenli olarak devam edecek” diye konuştu.

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Diyarbakır Namaz Vakitleri 10 Eylül Perşembe

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Öğle
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İkindi
15:55
Akşam
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Yatsı
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