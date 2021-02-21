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Başkan Beyoğlu’nun ’hayır çeşmesi’ hassasiyeti

21.02.2021 12:29 | Son Güncelleme:
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Başkan Beyoğlu’nun ’hayır çeşmesi’ hassasiyeti

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, halk arasında Kuruçeşme olarak bilinen bölgede bakımsız olduğunu fark ettiği çeşmenin durumunu inceleyerek sorunun kısa sürede çözülmesi talimatını verdi.Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, haftanın hemen her günü gerçekleştirdiği mahalle, esnaf ve vatandaş ziyaretlerinde karşılaştığı sorunların çözülmesini sağlamasıyla dikkat çekiyor.

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, halk arasında Kuruçeşme olarak bilinen bölgede bakımsız olduğunu fark ettiği çeşmenin durumunu inceleyerek sorunun kısa sürede çözülmesi talimatını verdi.
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, haftanın hemen her günü gerçekleştirdiği mahalle, esnaf ve vatandaş ziyaretlerinde karşılaştığı sorunların çözülmesini sağlamasıyla dikkat çekiyor. Ziyaretler sırasında zaman zaman ilgi çekici tablolarla karşılaşan Beyoğlu, halk arasında Kuruçeşme olarak bilinen bölgede bakımsız olduğunu fark ettiği çeşmenin durumunu inceledi. Vatandaşların yanı sıra sokak hayvanlarının da su ihtiyacını karşıladığı çeşmenin bakım ve onarımdan geçirilerek kullanışlı hale gelmesini isteyen Beyoğlu, belediyenin ilgili birimlerine “sorunu kısa sürede çözün” talimatını verdi.

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