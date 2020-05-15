YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Başkan Biçer’den ’Dikensiz Güller Derneği’ne ziyaret

Başkan Biçer’den ’Dikensiz Güller Derneği’ne ziyaret

KÜTAHYA HABERLERİ  | 15.05.2020 17:42 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde, ‘Dünya Engelliler Haftası’ nedeniyle Belediye Başkanı Adil Biçer tarafından bir dizi ziyaret gerçekleştirildi.

Başkan Biçer’den ’Dikensiz Güller Derneği’ne ziyaret

Kütahya’nın Simav ilçesinde, ‘Dünya Engelliler Haftası’ nedeniyle Belediye Başkanı Adil Biçer tarafından bir dizi ziyaret gerçekleştirildi. Dikensiz Gülleri Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Canan Yıldırım Ceylan’ı evinde ziyaret eden Başkan Biçer, ilçedeki tüm engelleri alanları kaldırmak için çalıştıklarını belirtti. Biçer, “10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası nedeniyle, Simav dikensiz gülleri koruma ve yaşatma derneği başkanı Canan Yıldırım Ceylan’ı evinde ziyaret ettik. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana Simav’da, engelleri kaldırmak için seferber olduk. Simav’daki engelli kardeşlerimizin daima yanında olmaya devam edeceğiz. Dernek üyelerimizin haftasını engelsiz kutluyor, sağlıklı bir hayat diliyoruz. Sevgi varsa engel yoktur” dedi.

Başkan Biçer’den ’Dikensiz Güller Derneği’ne ziyaret

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Nasıl başardın?' Buse Terim'den değişim cevabı! 'Nasıl başardın?' Buse Terim'den değişim cevabı!
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

En Çok Okunan Yerel Haberler

Trabzonspor'dan Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı

Trabzonspor'dan Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı

Mustafa Paşa Camii’nin avluna dev tente yapıldı

Mustafa Paşa Camii’nin avluna dev tente yapıldı

Sosyal mesafesiz alışverişe önlem gecikmedi

Sosyal mesafesiz alışverişe önlem gecikmedi

Devrilen traktörün altında sıkışarak can verdi

Devrilen traktörün altında sıkışarak can verdi

Başkan Tekin: "İhtiyaç sahiplerine her gün sıcak yemek ulaşıyor"

Başkan Tekin: "İhtiyaç sahiplerine her gün sıcak yemek ulaşıyor"

Konona virüse karşı tam koruma

Konona virüse karşı tam koruma

Kütahya Namaz Vakitleri 15 Mayıs Cuma

İmsak
03:57
Sabah
05:39
Öğle
13:01
İkindi
16:54
Akşam
20:14
Yatsı
21:48

Kütahya Nöbetçi Eczaneler15 Mayıs Cuma

Altun Eczanesi
Merkez
Selam Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Tülüoğlu Eczanesi
Gediz
Çınar Eczanesi
Simav
Ömür Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Eksozu kopan ambulansı tamir etti, ücret almadı

Eksozu kopan ambulansı tamir etti, ücret almadı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.