YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Başkan Bilgin, görüşmelerini görüntülü gerçekleştirecek

Başkan Bilgin, görüşmelerini görüntülü gerçekleştirecek

SİVAS HABERLERİ  | 24.03.2020 13:44 | Son Güncelleme

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin aldığı kararla, koronavirüs tedbirleri kapsamında geliştirilen sosyal mesafeyi koruma kampanyasına destek verdi.

Başkan Bilgin, görüşmelerini görüntülü gerçekleştirecek

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin aldığı kararla, koronavirüs tedbirleri kapsamında geliştirilen sosyal mesafeyi koruma kampanyasına destek verdi. Kamu kurumları başta olmak üzere şehir genelindeki tüm bölgelerde dezenfekte çalışmalarını sürdüren ve işlemlerini online ortama taşıyan Sivas Belediyesi, koronavirüs tedbirlerine bir yenisini daha ekledi. Sosyal mesafenin korunması gereken bu süreçte, vatandaşlarla olan iletişimin kopmaması adına Belediye Başkanından randevu talebinde bulunan Sivaslılar için görüntülü konuşma uygulaması başlatılıyor. Konuyla Sivas Belediyesinden yapılan açıklamada, "Bu kapsamda 444 58 44 numaralı çağrı merkezimizden randevu talebini ileten Sivaslılara geri dönüş yapılarak Başkan Bilgin ile görüşmesi sağlanacak. Ayrıca Bilgin, belirli zamanlarda sosyal platformlardan canlı yayınlar yaparak Sivaslılar ile sohbet etme fırsatı bulacak" dendi.
Konu hakkında değerlendirme yapan Bilgin, “Halkımızın sağlığı için 7-24 esasına dayalı olarak çalışıyoruz. Bu günlerde en önemli tedbir evde kalmaktır. Süreç boyunca sizlerle olan muhabbet ve iletişimimizi kesmemek adına teknolojik imkanlardan faydalanacağız. Gerek görüntülü, gerekse sosyal medya üzerinden görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Evde kal Sivas, evde kal Türkiye.” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Türk Makyaj Markası New Well Dünya'ya Açılıyor!Türk Makyaj Markası New Well Dünya'ya Açılıyor!
Sivas'ta 21 öğrenci zehirlendiSivas'ta 21 öğrenci zehirlendi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bedava araç dezenfektesine akın ettiler

Bedava araç dezenfektesine akın ettiler

Edremit’te maskeli nikah

Edremit’te maskeli nikah

Kolonya üreticisinden sağlık çalışanlarına çam kolonyası

Kolonya üreticisinden sağlık çalışanlarına çam kolonyası

Bankaya sahte para verirken yakalandı

Bankaya sahte para verirken yakalandı

Bursa'da kaçak hafriyat dökümüne 265 bin lira ceza

Bursa'da kaçak hafriyat dökümüne 265 bin lira ceza

65 yaş üstü vatandaşlara, Kartal Belediyesi’nden yardım eli

65 yaş üstü vatandaşlara, Kartal Belediyesi’nden yardım eli

Sivas Namaz Vakitleri 24 Mart Salı

İmsak
04:58
Sabah
06:22
Öğle
12:43
İkindi
16:11
Akşam
18:55
Yatsı
20:13

Sivas Nöbetçi Eczaneler24 Mart Salı

Anıl Eczanesi
Merkez
Meydan Eczanesi
Merkez
Murat Eczanesi
Merkez
Subaşılar Eczanesi
Sarkisla
Gül Eczanesi
Yildizeli
Anadolu Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs kepenk indirtti

Koronavirüs kepenk indirtti

Sivas'ta iş makinesinin altında kalan işçi öldü

Sivas'ta iş makinesinin altında kalan işçi öldü

İdlib şehidi Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'in cenazesi Sivas'a getirildi

İdlib şehidi Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'in cenazesi Sivas'a getirildi

Sivas'ta devrilen vincin bomu altında kalan işçi ağır yaralandı

Sivas'ta devrilen vincin bomu altında kalan işçi ağır yaralandı

Akademik çalışmalarda öncü, alanında ise birinci oldu

Akademik çalışmalarda öncü, alanında ise birinci oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.