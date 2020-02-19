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Başkan Bilgin isimsiz kahramanları unutmadı

SİVAS HABERLERİ  | 19.02.2020 14:02 | Son Güncelleme

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından deprem bölgesine ilk ulaşan ekiplerden olan Sivas Kızılay, UMKE ve AFAD Ekipleri bir araya geldi.Başkan Bilgin, Sivas Belediyesi Kültür Müdürlüğü destekleri ile Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından deprem bölgesine ilk ulaşan ekiplerden olan Sivas Kızılay, UMKE ve AFAD Ekipleri bir araya geldi.
Başkan Bilgin, Sivas Belediyesi Kültür Müdürlüğü destekleri ile Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Recep Toparlı tarafından hazırlanan İrfan Meclisi programında 6.8 büyüklüğünde ki depremin ardından bölgede bulunan Kızılay, UMKE ve AFAD ekipleri ile bir araya geldi.
İrfan Meclisi’nde her ay farklı misafirlerin ağırlandığını dile getiren Belediye Başkan Bilgin, “Bu ay bu samimi ortamda o zorlu süreci yaşayan kahramanlarımızla bir araya gelerek teşekkür etmeyi istedik. Gösterdiğiniz üstün gayret için sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır” dedi.
Bilgin, “Yaşanan depremin imar uygulamalarını tekrar gündeme getirdiğini belirterek bizler böyle bir olay başımıza gelmeden tedbir almalıyız" ifadesini kullandı.
Toplantıya katılan acil durum ekipleri de söz alarak yaşadıkları olayları katılımcılara aktarırken toplantı sonunda Başkan Bilgin çeşitli hediyeler takdim etti.

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