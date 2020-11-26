YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Başkan Bilgin’den spora büyük yatırım

Başkan Bilgin’den spora büyük yatırım

MANİSA HABERLERİ  | 26.11.2020 14:18 | Son Güncelleme

Manisa Süper Amatör Küme takımlarından Saruhanlı Belediyespor’un kullanacağı İshakçelebi Mahallesindeki Ali Ziya Parlar Stadında, Saruhanlı Belediyesi tarafından büyük çapta bakım ve onarım çalışması başlatıldı.Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada spor kompleksine dönüştürülecek olan stadın bakım ve onarımının 2021 yılı içinde tamamlanıp kullanıma hazır hale geleceğini bildirdi.Tadilat çalışmaları kapsamında stadın standart ölçülere uyarlanacağını, tribün ve yedek kulübelerinin yenileneceğini futbolcuların yatılı olarak konaklayabileceğini bir bina inşa edileceğini ifade eden Başkan Bilgin, tesisin her alanda ihtiyaca cevap veren dev bir spor kompleksine dönüşeceğini dile getirdi.Saruhanlı Belediyesi olarak spora ve sporcuya büyük önem verdiklerini, bu kapsamda ilçedeki statların tamamını bakıma aldıklarını, Saruhanlı Belediyespor’u Manisa 1.

Manisa Süper Amatör Küme takımlarından Saruhanlı Belediyespor’un kullanacağı İshakçelebi Mahallesindeki Ali Ziya Parlar Stadında, Saruhanlı Belediyesi tarafından büyük çapta bakım ve onarım çalışması başlatıldı.
Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada spor kompleksine dönüştürülecek olan stadın bakım ve onarımının 2021 yılı içinde tamamlanıp kullanıma hazır hale geleceğini bildirdi.
Tadilat çalışmaları kapsamında stadın standart ölçülere uyarlanacağını, tribün ve yedek kulübelerinin yenileneceğini futbolcuların yatılı olarak konaklayabileceğini bir bina inşa edileceğini ifade eden Başkan Bilgin, tesisin her alanda ihtiyaca cevap veren dev bir spor kompleksine dönüşeceğini dile getirdi.
Saruhanlı Belediyesi olarak spora ve sporcuya büyük önem verdiklerini, bu kapsamda ilçedeki statların tamamını bakıma aldıklarını, Saruhanlı Belediyespor’u Manisa 1. Amatör Kümede şampiyon yaparak Süper Amatör Kümeye çıkardıklarını anımsatan Başkan Bilgin, hedeflerinin 3. Lig’de mücadele etmek olduğunu belirtti.

Stada, belediye başkanının adı verilmişti
Bu arada İshakçelebi Mahallesindeki futbol stadına, Saruhanlı Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı olağan toplantısında stadın yapımını sağlayan dönemin İshakçelebi (1994 - 2004) Belediye Başkanı merhum Ali Ziya Parlar’ın adı verilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Selefi dernekler silahlanıyor' demişti! Savcılıkta neler anlattı? 'Selefi dernekler silahlanıyor' demişti! Savcılıkta neler anlattı?
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
1/

Manisa Namaz Vakitleri 26 Kasım Perşembe

İmsak
06:31
Sabah
07:57
Öğle
13:03
İkindi
15:36
Akşam
17:58
Yatsı
19:19

Manisa Nöbetçi Eczaneler26 Kasım Perşembe

Duru Eczanesi
Merkez
Gökhan Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Merkez
İrier Eczanesi
Merkez
Aykut Eczanesi
Turgutlu
Elifin Eczanesi
Turgutlu
Evim Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.