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Başkan Bıyık: “Darıca’yı ortak akılla yönetmek istiyoruz”

KOCAELİ HABERLERİ  | 23.06.2020 11:46 | Son Güncelleme

Toplumun bütün kesimleriyle sürekli diyalog halinde olan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her fırsatta esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinleyip taleplerini not alıyor.Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçenin farklı noktalarında esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek esnafın sorunlarını dinliyor.

Toplumun bütün kesimleriyle sürekli diyalog halinde olan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her fırsatta esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinleyip taleplerini not alıyor.
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçenin farklı noktalarında esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek esnafın sorunlarını dinliyor. Her hafta farklı bir mahallede esnaf ziyareti gerçekleştiren Başkan Muzaffer Bıyık, esnafın taleplerini de tek tek not alıyor. Nenehatun Mahallesi’nde esnafı dolaşan Başkan Bıyık, ziyaretlerde esnafların sorunlarını dinleyerek görüş ve önerilerini not aldı. Kendisinin de esnaf olduğunu belirten ve esnafı önemsediğini kaydeden Başkan Bıyık, “Yaptığımız bu ziyaretler bizim için çok önemli. Halkımız bize hizmet yapmamız için oy verdi. Ama sadece benim hizmet etmem yetmez. İlçede yaşayan herkes bu ilçeye hizmet edecek. İlçemizin kalkınması için el birliği ile çalışacağız. Biz Darıca’yı ortak akılla yönetmek istiyoruz. Herkesin görüş ve önerilerini dinliyor not alıyoruz. Projelerimizi de buna göre şekillendiriyoruz. Esnafımızı da önemsiyoruz. Esnaflarımızın görüş ve önerilerini dikkate alıyoruz” diye konuştu.

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