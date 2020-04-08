YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Başkan Bıyık, muhtarlarla video konferansla toplantı yaptı

Başkan Bıyık, muhtarlarla video konferansla toplantı yaptı

KOCAELİ HABERLERİ  | 08.04.2020 14:56 | Son Güncelleme

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, korona virüs tedbirleri kapsamında mahalle muhtarlarıyla video konferans yoluyla toplantı yaparak çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, korona virüs tedbirleri kapsamında mahalle muhtarlarıyla video konferans yoluyla toplantı yaptı.

Başkan Bıyık, muhtarlarla video konferansla toplantı yaptı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, korona virüs tedbirleri kapsamında mahalle muhtarlarıyla video konferans yoluyla toplantı yaparak çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, korona virüs tedbirleri kapsamında mahalle muhtarlarıyla video konferans yoluyla toplantı yaptı. Tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkileyen salgının önlenmesine yönelik tedbirlerin ele alındığı toplantıda, muhtarların taleplerini tek tek dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, hizmetlerin koordineli bir şekilde devam etmesi için çalıştıklarını belirtti. Darıca Belediyesi olarak vatandaşlara ücretsiz maske dağıtacaklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Ülke ve millet olarak zor günlerden geçiyoruz. Bu sıkıntılı günleri dayanışma içerisinde devlet ve millet el ele vererek birlikte atlatacağız. Milletimizin bizlerden beklentisi var. Bizler Darıca Belediyesi olarak sürecin ilk gününden itibaren sahadayız. Siz değerli mahalle muhtarlarımız da aynı şekilde vatandaşlarımızın yanındasınız. Biz işi belediye olarak sahipleniyoruz. Her mahallemizde dezenfekte çalışmaları yapıyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için ekipler oluşturduk. Burada siz değerli muhtarlarımıza da görevler düşüyor. Sizden de destek bekliyoruz. Bu süreçte işbirliği içinde koordineli çalışarak daha fazla vatandaşımıza ulaşacağız. Belediye olarak ücretsiz maske dağıtımları gerçekleştireceğiz. Bunu yaparken muhtarlarımızla birlikte yapacağız. Sizler bizim mahallelerde gözümüz kulağımızsınız” dedi.
Darıca’da yapılan korona virüsü önleme çalışmaları hakkında mahalle muhtarlarına detaylı bilgiler veren Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, daha sonra muhatlara da teker teker söz vererek mahallelerdeki sorun ve talepleri dinledi. Mahalle muhtarları, Başkan Muzaffer Bıyık’a kendileriyle video konferans yoluyla toplantı yapması nedeniyle teşekkür ederken Bıyık da işbirliğinin artarak devam edeceğini söyledi. Yaklaşan Ramazan ayı öncesi de işbirliği vurgusu yapan Başkan Muzaffer Bıyık, Ramazan ayı öncesi gıda kolileri dağıtımını da yine muhtarlarla birlikte yapacaklarını söyledi.

Başkan Bıyık, muhtarlarla video konferansla toplantı yaptı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Makineye koymadan önce sakın yıkamayın Makineye koymadan önce sakın yıkamayın
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eskişehirli olta balıkçıları kaçak ağ atmanın engellenmesini istiyor

Eskişehirli olta balıkçıları kaçak ağ atmanın engellenmesini istiyor

Şanlıurfa’ya izinsiz giriş çıkış yapılamıyor

Şanlıurfa’ya izinsiz giriş çıkış yapılamıyor

Korona virüse karşı moral timi: Sokak sokak gezip konser veriyorlar

Korona virüse karşı moral timi: Sokak sokak gezip konser veriyorlar

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Ailesinden 10 kişi Koronaya yakalanan yaşlı adam, Koronayı yendi

Ailesinden 10 kişi Koronaya yakalanan yaşlı adam, Koronayı yendi

Diyarbakır Valiliği: "Kulp'taki terör saldırısında 5 sivil vatandaşımız şehit oldu."

Diyarbakır Valiliği: "Kulp'taki terör saldırısında 5 sivil vatandaşımız şehit oldu."

Kocaeli Namaz Vakitleri 8 Nisan Çarşamba

İmsak
04:56
Sabah
06:25
Öğle
13:07
İkindi
16:45
Akşam
19:39
Yatsı
21:02

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 8 Nisan Çarşamba

Deniz Eczanesi
Karamursel
Fatih Eczanesi
Izmit
Özdecan Eczanesi
Golcuk
Yeni Şifa Eczanesi
Gebze
Alkan Eczanesi
Kandira
Darıca Leyla Eczanesi
Darica
Yaşam Eczanesi
Korfez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İzmit Belediyesi steril gözlük üretmeye başladı

İzmit Belediyesi steril gözlük üretmeye başladı

Kocaeli'de kaçak üretilen 15 bin maske ele geçirildi

Kocaeli'de kaçak üretilen 15 bin maske ele geçirildi

İzmit’te sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları kapısına gidiyor

İzmit’te sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları kapısına gidiyor

İzmit’te 3 ay boyunca pazarcı esnafından tezgah kirası alınmayacak

İzmit’te 3 ay boyunca pazarcı esnafından tezgah kirası alınmayacak

İzmit Belediyesi’nden personellerine moral primi

İzmit Belediyesi’nden personellerine moral primi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.