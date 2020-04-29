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Başkan Bıyık, Ramazan’da mahalle ziyaretleri yapıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 29.04.2020 14:39 | Son Güncelleme

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, mahalle ve sokak ziyaretlerini sürdürerek Ramazan’ın bereketini Darıcalılarla birlikte paylaşıyor.Ramazan’ın anlamına uygun hareket eden Darıca Belediyesi, yardıma muhtaç aileleri de unutmuyor.

Başkan Bıyık, Ramazan’da mahalle ziyaretleri yapıyor

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, mahalle ve sokak ziyaretlerini sürdürerek Ramazan’ın bereketini Darıcalılarla birlikte paylaşıyor.
Ramazan’ın anlamına uygun hareket eden Darıca Belediyesi, yardıma muhtaç aileleri de unutmuyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da her akşam farklı bir mahallede sokak gezileriyle ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ediyor ve sorunlarını dinliyor. Başkan Muzaffer Bıyık, mahalle ziyaretlerinde vatandaşlara maske dağıtımı da gerçekleştiriyor. Gittiği her mahallede esnaf ve vatandaşları da ziyaret eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun hareket ederek mahalle sakinleriyle hasbihal ediyor.
Mahalle ve sokak gezilerinde Darıcalılarla bir araya gelen Başkan Bıyık, maske takarak ve sosyal mesafe kuralına dikkat ederek vatandaşlarla sohbet edip talep ve sorunlarını dinliyor. Her zaman Darıcalılarla iç içe olma sözü veren ve bunu Ramazan’da da sürdüren Başkan Bıyık, Ramazan’ın bereketini vatandaşlarla birlikte paylaşıyor.

Başkan Bıyık, Ramazan’da mahalle ziyaretleri yapıyor

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Golcuk
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Darica
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Golcuk
Burak Eczanesi
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