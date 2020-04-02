Başkan Bıyık’tan pazarda korona virüs denetimi

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, korona virüs salgınına karşı ilçede kurulan semt pazarlarında alınan önlemleri denetledi.

Tüm Dünya ve Türkiye’yi olumsuz yönde etkileyen korona virüs vakalarının artmaya başlamasıyla birlikte Darıca Belediyesi de önlemlerini üst seviyeye çıkardı. Her mahallede ve vatandaşların ortak kullanım alanlarında düzenli olarak dezenfekte çalışmaları gerçekleştiren belediye ekipleri, vatandaşların sağlığı ve huzuru için denetimleri de arttırdı. Ekipler, salgını önlemek amacıyla mahallelerde kurulan semt pazarlarında da denetimlerini arttırdı. Pazarlara 3 metre mesafe kuralı da getirilirken pazar giriş noktalarına el dezenfektanları konuldu.

Salgını önleme çalışmaları kapsamında Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler de pazarlarda 3 metre mesafe kuralı ve hijyen kurallarını sık sık denetliyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da alınan önlemleri yerinde incelemek için pazarda denetime çıktı. Başkan Yardımcısı Abdüllatif Özkan ve zabıta ekipleriyle birlikte giden Başkan Bıyık, kurulan tüm tezgahları dolaşarak pazarcı esnafından da özellikle hijyen kurallarına dikkat etmelerini istedi.

Pazara gelen vatandaşlara eldiven ve maske de dağıtan Başkan Muzaffer Bıyık, vatandaşlarla sohbet ederek pazarda alınan önlemler hakkında bilgiler verdi ve alışveriş yaparken sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri ve eldiven ile maske kullanmaları konusunda vatandaşları uyardı.

