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Başkan Böcek: " 1 Mayıs’lar birlik ve beraberliğimizin artmasına katkı sağlasın"

ANTALYA HABERLERİ  | 30.04.2020 12:13 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, " Bu yıl ve bundan sonra kutlayacağımız 1 Mayıs’ların birlik ve beraberliğimizin artmasına katkı sağlamasını diliyorum.

Başkan Böcek: " 1 Mayıs’lar birlik ve beraberliğimizin artmasına katkı sağlasın"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, " Bu yıl ve bundan sonra kutlayacağımız 1 Mayıs’ların birlik ve beraberliğimizin artmasına katkı sağlamasını diliyorum. Haksızlıkların olmadığı, emeğin sömürülmediği bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Böcek mesajında, "İşçilerin birlik ve dayanışmasının en güzel kazanımı olan 1 Mayıs, işçi haklarının savunulduğu en özel gündür. Emeğin, dayanışmanın, özgürlüğün, demokrasinin ve barışın sembolü olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, emek veren, alın teri döken tüm işçi ve emekçilere kutlu olsun. Emek en kutsal değerdir sözüne olan inancımızla bugüne kadar işçisinden memuruna tüm çalışma arkadaşlarıma değer verdim, onları önemsedim, emek ve alın terine saygı duydum. Çalışanlarımıza verdiğimiz değerin en önemli göstergesi olarak ücretlerini zamanında ve tam olarak ödemek her zaman önceliğimiz oldu. Ben sen yok biz varız. Biz birlikte yaparız diyerek her daim yol arkadaşlarım olarak gördüğüm işçi ve emekçi kardeşlerimin yanında yer aldım. Birbirimizden aldığımız güç ve enerji ile Antalya’mıza en güzel hizmetleri kazandırabilmenin gayreti içerisindeyiz. Bu gayret ve özverili çalışmaları için tüm çalışma arkadaşlarıma Antalyalılar adına teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

"Birlik ve beraberliğimizin artmasına katkı sağlasın"
Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını nedeniyle en çok mağdur olan kesimin işçiler olduğunu dile getiren Böcek, "Antalya’mızda da yalnızca turizm sektöründe işsiz kalan hemşehrilerimizin sayısı yaklaşık 125 bin. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bu kötü günlerinde mağdur olan tüm işçi ve emekçilerimizin yanında yer almaya, onlara destek olmaya çalışıyoruz. Gelecek güzel günlere dair umutları birlikte yeşertiyoruz. Her yıl büyük coşku içerisinde kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ne yazık ki bu yıl salgın nedeniyle buruk kutlanacak. Meydanlarda 1 Mayıs halayları yerine sessizlik hakim olacak. Bu zor günlerde kazanılan her mücadelenin, elde edilen her başarının, ulaşılan her güzelliğin kaynağının emek ve alın teri olduğunu bir kez daha anladık. Bu yıl ve bundan sonra kutlayacağımız 1 Mayıs’ların birlik ve beraberliğimizin artmasına katkı sağlamasını diliyorum. Haksızlıkların olmadığı, emeğin sömürülmediği bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz. Başta halka hizmet için gece gündüz demeden çalışan mesai arkadaşlarım olmak üzere, tüm işçi ve emekçi kardeşlerimizin bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" dedi.

Başkan Böcek:

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