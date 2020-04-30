Başkan Böcek: " 1 Mayıs’lar birlik ve beraberliğimizin artmasına katkı sağlasın"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, " Bu yıl ve bundan sonra kutlayacağımız 1 Mayıs’ların birlik ve beraberliğimizin artmasına katkı sağlamasını diliyorum. Haksızlıkların olmadığı, emeğin sömürülmediği bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Böcek mesajında, "İşçilerin birlik ve dayanışmasının en güzel kazanımı olan 1 Mayıs, işçi haklarının savunulduğu en özel gündür. Emeğin, dayanışmanın, özgürlüğün, demokrasinin ve barışın sembolü olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, emek veren, alın teri döken tüm işçi ve emekçilere kutlu olsun. Emek en kutsal değerdir sözüne olan inancımızla bugüne kadar işçisinden memuruna tüm çalışma arkadaşlarıma değer verdim, onları önemsedim, emek ve alın terine saygı duydum. Çalışanlarımıza verdiğimiz değerin en önemli göstergesi olarak ücretlerini zamanında ve tam olarak ödemek her zaman önceliğimiz oldu. Ben sen yok biz varız. Biz birlikte yaparız diyerek her daim yol arkadaşlarım olarak gördüğüm işçi ve emekçi kardeşlerimin yanında yer aldım. Birbirimizden aldığımız güç ve enerji ile Antalya’mıza en güzel hizmetleri kazandırabilmenin gayreti içerisindeyiz. Bu gayret ve özverili çalışmaları için tüm çalışma arkadaşlarıma Antalyalılar adına teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.