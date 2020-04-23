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Başkan Böcek ABİM’de vatandaş taleplerini cevapladı

ANTALYA HABERLERİ  | 23.04.2020 16:48 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir İletişim Merkezi’ni (ABİM) ziyaret ederek 7-24 esasıyla çalışan personelin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir İletişim Merkezi’ni (ABİM) ziyaret ederek 7-24 esasıyla çalışan personelin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Çağrı merkezinde telefonları bizzat kendisi yanıtlayan Başkan Böcek, vatandaş taleplerini dinledi.
Ziyarette, ABİM personeline özverili çalışmaları için teşekkür eden Başkan Muhittin Böcek, TBMM’nin 100. Yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladı. ABİM yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Muhittin Böcek ardından çağrı merkezinde telefon başına geçerek, gelen vatandaş çağrılarına kendisi cevap verdi.
Telefonu, “Ben Muhittin Böcek, öncelikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyorum” diyerek açan Başkan Böcek’i karşısında bulan vatandaşlar önce şaşkınlık, ardından büyük mutluluk yaşadı. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Böcek, sorun ve taleplerini dinledi. Vatandaş sorun ve taleplerini tek tek not alan Başkan Muhittin Böcek, taleplerin anında yerine getirilmesi için bürokratlarına talimat verdi.
Vatandaşlara moral veren, Büyükşehir Belediyesi’nin tüm imkanları ile yanlarında olduğunu söyleyen Başkan Muhittin Böcek, salgın nedeniyle yaşanan bu zor günleri, dayanışma içinde hep birlikte aşacaklarını ifade etti. Başkan Böcek, vatandaşlara “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyorum. Hep birlikte kutlayacağımız nice bayramlar, nice yüzyıllar diliyorum” dedi.

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İmsak
04:38
Sabah
06:06
Öğle
13:01
İkindi
16:44
Akşam
19:46
Yatsı
21:07

Antalya Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Etiler Eczanesi
Muratpasa
Gamze Eczanesi
Muratpasa
Gökçen Eczanesi
Muratpasa
Kıymet Eczanesi
Muratpasa
Tuğba Eczanesi
Muratpasa
Uğur Eczanesi
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