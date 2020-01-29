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Başkan Böcek Konyaaltı’ndaki alt kiracıları bilgilendirdi

ANTALYA HABERLERİ  | 29.01.2020 14:36 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, işletme ihalesi iptal edilen Konyaaltı Sahili’ndeki alt kiracılarla bir araya gelerek, süreçle ilgili bilgilendirme yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, işletme ihalesi iptal edilen Konyaaltı Sahili’ndeki alt kiracılarla bir araya gelerek, süreçle ilgili bilgilendirme yaptı. Başkan Böcek, geçiş sürecinde alt kiracıları yasa ve mevzuatların ön gördüğü şekilde koruyacaklarını söyledi.

Konyaaltı Sahili işletme ihalesinin, Sayıştay ve Mülkiye Başmüfettişliği raporlarında hukuka aykırı görünmesi, sözleşmeye aykırılıklar tespit edilmesi ve kamu zararı oluşması üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal edilmesinin ardından sahildeki alt kiracılar ile
Büyükşehir Belediyesi’nde ikinci toplantı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, alt kiracılara bir araya gelerek, süreçle ilgili bilgilendirme yaptı ve sorularını yanıtladı.

Kamu zararı var
İhale iptal kararının keyfi alınmadığının altını çizen Başkan Muhittin Böcek, “İçişleri Bakanlığı’nın gönderdiği Sayıştay ve Mülkiye müfettişlerinin ihalenin hukuka ve sözleşmeye aykırılıklar içerdiği yönünde raporları var. Kamu zararı var denildiği için iptal gerçekleşti. Yap-işlet-devret modeli ile iki kez çıkılan 129 milyon lira tahmini bedelli yapım ihalesinde peyzaj, güvenlik, temizlik gibi işletme giderleri şartnamede yüklenici firmaya aitti. Ardından belediye meclis kararı olmadan bu projeyi Encümen kararıyla belediyenin kendi bütçesinden 254 milyon liraya inşa etti. Bu 254 milyon liralık yatırım karşısında güvenlik temizlik her şey şu anda Büyükşehir Belediyesi’ne ait. Belediyenin 15 milyon 19 bin lira kamu zararı var. Bu Antalyalıların, sizlerin parası. Göreve gelirken tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyacağımızı söyledik. Konyaaltı Sahili’nde ranta dur dedik” diye konuştu.

Bilgilendirme yapılacak
İptalin ardından bir geçiş süreci yaşandığını ifade eden Başkan Muhittin Böcek, kiracı ALSE’nin ihalenin iptalinden itibaren işletmeyi 15 gün içinde teslim etmesi gerektiğini, bu süreci beklediklerini anlattı. Alt kiracıları mağdur etmek gibi bir düşüncelerinin olmadığını söyleyen Başkan Böcek, haklarını yasa ve mevzuatların öngördüğü şekilde korumaya çalışacaklarını kaydetti.

İhale adrese teslim olmayacak
Başkan Muhittin Böcek şöyle devam etti: “Bizim mağdur olmamanız için belki geçiş döneminde Konyaaltı Sahili’nin belediyemiz şirketine bir meclis kararıyla tahsis yapılıp bir işletme modeli düşünülebilir. Sonrasında ihaleye çıkmak zorundayız. İhale yapacak olursak, bu adrese teslim bir ihale olmayacak. Medya yoluyla tüm Türkiye’ye ilanı yapılacak, mevzuatlara uygun, herkesin katılabileceği şeffaf bir ihale olacak.”

Otopark sorunu çözülüyor
Antalyalıların ve Antalya’ya gelen misafirlerin Konyaaltı Sahili’ni en iyi şekilde kullanmasını sağlayacaklarını anlatan Başkan Muhittin Böcek, kamu alanlarını ve yeşil alanları koruyacaklarını, esnafın dile getirdiği otopark sorununu çözmek üzere Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın çalışmalara başladığını söyledi.
Alt kiracılar, toplantıdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Böcek’e teşekkür etti.

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