Başkan Böcek’ten berber ve kuaförlere destek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 11 Mayıs Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak berber ve kuaför dükkanlarını dezenfekte ediyor ve maske ihtiyaçlarını karşılıyor. Kepez ilçesinden başlayan çalışmaları denetleyerek, berber ve kuaförlere maske yardımı yapan Başkan Muhittin Böcek, “Bu zorlu süreci birlikte aşacağız” diyerek her zaman esnafın yanında olduklarını söyledi.

Korona virüs salgını süresince ihtiyaç sahipleri için tüm imkanlarını seferber eden Antalya Büyükşehir Belediyesi normalleşme sürecinde de vatandaşın ve esnafın yanında olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 11 Mayıs Pazartesi günüden itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacak olan berber ve kuaför dükkanlarını Büyükşehir Belediyesi olarak dezenfekte edeceklerini ve maske ihtiyaçlarını karşılayacaklarını açıklamıştı. Başkan Böcek’in talimatları doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı ekipleri Antalya’daki berber ve kuaförleri dezenfekte etmeye başladı.

Başkan Böcek maske dağıttı

Kepez İlçesinden başlayan dezenfeksiyon çalışmalarını yerinde takip eden Başkan Muhittin Böcek, “Bu zorlu süreci birlikte aşacağız” diyerek her zaman esnafın yanında olduklarını söyledi. Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Esnaf Odası Başkanı Tolgahan Demir ve Antalya Berberler Odası Başkanı Yüksel Uzun ile birlikte Dokuma bölgesinde açılış hazırlığı yapan kuaför ve berberleri ziyaret eden Başkan Muhittin Böcek, maske yardımında da bulundu. Başkan Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kendi imkanlarıyla günde 30 bin maske üretebildiğini belirterek bu maskeleri odalar aracılığıyla kuaför ve berberlere ulaştıracaklarını söyledi.