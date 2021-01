Başkan Bozdoğan, bir günde 15 köy gezip vatandaşlarla buluştu

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, bir gün içinde 15 kırsal mahalleye giderek vatandaşlarla bir araya geldi, taleplerini dinledi. Bozdoğan, “Mahallelerimize yalnızca seçim zamanı hizmet götüren bir anlayışı değil, görevde olduğumuz her an hizmet vermeyi, her zaman vatandaşımızla iç içe olmayı benimsiyoruz” dedi.

Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, büyükşehir yasası ile köy statüsünden çıkarılarak kırsal mahalleye dönüşen yerleşim birimlerindeki incelemelerini sürdürüyor. Bir gün içinde 15 köy gezen Başkan Bozdoğan, Özbek, Çamtepe, Damlama, Kadelli, Çiftlik, Sandal, Kaburgediği, Kurtçukuru, Boğazpınarı, Olukkoyağı, İnköy, Kenzin, Gülek, Çukurbağ ve Çamalan mahallerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kırsal mahalle gezisine Tarsus Belediye Meclisi üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve teknik personel de katıldı. Bozdoğan, “Mahallelerimize yalnızca seçim zamanı hizmet götüren bir anlayışı değil, görevde olduğumuz her an hizmet vermeyi, her zaman vatandaşımızla iç içe olmayı benimsiyoruz. Siyasi amaçlarla değil, hizmet amacıyla sabahın erken saatlerinde başlattığımız ziyaretlerimizde mahallelerimizde halkımızla buluştuk. Vatandaşlarımızla sohbet ettik, dertlerini dinledik. Bundan sonra da mahallelerimizde vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz” diye konuştu.