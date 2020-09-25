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Başkan Bozdoğan ve Başkan Gültak, ortak projeler için bir araya geldi

MERSİN HABERLERİ  | 25.09.2020 12:12 | Son Güncelleme

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak’ı makamında ağırlayarak, ortak projelere verdiği destekten ötürü teşekkür etti.Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan’ı ziyaret etti.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak’ı makamında ağırlayarak, ortak projelere verdiği destekten ötürü teşekkür etti.
Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan’ı ziyaret etti. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, her iki kentin toplumsal ve ekonomik alanda kalkınmasına yönelik orta ve uzun vadeli projelerde işbirliği yapılması noktasında fikir alışverişinde bulunuldu.
Akdeniz ile Tarsus’un benzer sorunlarını paylaştıklarını belirten Başkan Gültak, “Komşu ilçeyiz Tarsus’la, ortak sınırlarımız var. Başkanımızla zaman zaman konuşuyoruz. Akdeniz’le Tarsus’un benzer sorunlarını paylaşıyoruz. Zaman zaman da başkan yardımcılarımı gönderiyorum. Bazı turizm projeleri var. O konuda da ben kendi bürokratlarıma ‘yardımcı olun’ diye talimat verdim. Tarsus’un yapacağı iş bize yansıyor; bizim yapacağımız iş Tarsus’a yansıyor. Dolayısıyla bunları hem konuşalım hem tartışalım hem de bu şehirde birlik, beraberliğe önem veriyoruz. Hepimiz seçilmiş insanlarız ve herkes bizden hizmet bekliyor. Beraber hareket edersek Mersin kazanır diye düşünüyorum. O konuda başkanımızı ziyarete geldim” dedi.
Başkan Bozdoğan ise ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getirerek, “Başkanımızla daha önce bir takım görüşmelerimiz oldu. Bu görüşmeler çerçevesinde inanılmaz derecede bize destek oldular. Özellikle turizm alanındaki çalışmalarda kendisinden çok büyük fedakarlık da gördüm. Beni mutlu eden, farklı belediyelerin ortak projeler üretmeleri ve birbirlerine destek olmalarında hocamın çok büyük katkısı var. Kendisine onun için de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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