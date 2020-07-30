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Başkan Bozkurt kapalı pazar yerinde esnaf ve vatandaşla bayramlaştı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 30.07.2020 16:46 | Son Güncelleme

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ilçe merkezindeki kapalı pazar yerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşla bayramlaştı.İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ilçe merkezindeki kapalı pazar yerinde tezgah açan pazarcı esnafını ve alışveriş yapan vatandaşları ziyaret ederek Kurban Bayramlarını kutladı.

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ilçe merkezindeki kapalı pazar yerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşla bayramlaştı.
İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ilçe merkezindeki kapalı pazar yerinde tezgah açan pazarcı esnafını ve alışveriş yapan vatandaşları ziyaret ederek Kurban Bayramlarını kutladı. Kurban Bayramı’nın tüm islam alemine birlik, beraberlik, sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesi dileğinde bulunan Başkan Bozkurt, koronavirüs salgınına karşı bayramda sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına özen gösterilmesinin önemine de değindi.
Pazar ziyaretinden memnuniyet duyan esnaf ve vatandaşlar İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a teşekkür etti.

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