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Başkan Bozkurt Kıbrıs Gazisinin cenazesine katıldı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 19.08.2020 15:39 | Son Güncelleme

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt vefat eden Kıbrıs Gazisinin cenaze merasimine katıldı.Zonguldak’ın Devrek İlçesi Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, 67 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs Gazisi Halil Karakaya’nın cenaze törenine katıldı.Devrek’in Sofular Köyünde aile mezarlığına defnedilen Gazi Karakaya’nın cenaze törenine Devrek Kaymakam Vekili Muharrem Coşgun ile birlikte katılan Başkan Çetin Bozkurt, gazinin oğlu Murat Karakaya ve akrabalarına başsağlığı dileğinde bulundu.Başkan Bozkurt, “Gazimiz, büyüğümüz Halil Karakaya’nın nezdinde bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum” diye konuştu.

Başkan Bozkurt Kıbrıs Gazisinin cenazesine katıldı

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt vefat eden Kıbrıs Gazisinin cenaze merasimine katıldı.
Zonguldak’ın Devrek İlçesi Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, 67 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs Gazisi Halil Karakaya’nın cenaze törenine katıldı.
Devrek’in Sofular Köyünde aile mezarlığına defnedilen Gazi Karakaya’nın cenaze törenine Devrek Kaymakam Vekili Muharrem Coşgun ile birlikte katılan Başkan Çetin Bozkurt, gazinin oğlu Murat Karakaya ve akrabalarına başsağlığı dileğinde bulundu.
Başkan Bozkurt, “Gazimiz, büyüğümüz Halil Karakaya’nın nezdinde bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum” diye konuştu. Daha sonra Gazi Halil Karakaya dualar eşliğinde toprağa verildi

Başkan Bozkurt Kıbrıs Gazisinin cenazesine katıldı

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