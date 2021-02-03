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Başkan Bozkurt seyir terasında incelemelerde bulundu

03.02.2021 16:23 | Son Güncelleme:
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Başkan Bozkurt seyir terasında incelemelerde bulundu

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, olumsuz hava şartları nedeniyle yapımına ara verilen Seyir Terası inşaatında inceleme yaptı.Başkan Çetin Bozkurt, Seyir Terası Projesinin tamamlandığında 5 bin 500 metrekarelik alanıyla halka hizmet vereceğini kaydetti.Devrek Belediyesi tarafından halkın dinlenme ve rahat nefes alabilmesi amacıyla yapılan Seyir Terası inşaatına olumsuz hava şartları nedeniyle ara verilmişti.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, olumsuz hava şartları nedeniyle yapımına ara verilen Seyir Terası inşaatında inceleme yaptı.
Başkan Çetin Bozkurt, Seyir Terası Projesinin tamamlandığında 5 bin 500 metrekarelik alanıyla halka hizmet vereceğini kaydetti.
Devrek Belediyesi tarafından halkın dinlenme ve rahat nefes alabilmesi amacıyla yapılan Seyir Terası inşaatına olumsuz hava şartları nedeniyle ara verilmişti. Tesisin yapımına yeniden başlanılması üzerine burada inceleme yapan Başkan Çetin Bozkurt, çalışmaları yerinde görerek yetkililerden bilgi aldı.
Seyir Terasının halka derin bir nefes aldıracağını belirten Başkan Bozkurt, “Halkımız bu alanda rahat ve huzur içinde dinlenebilecek, yürüyüşünü yapabilecek, kafeterya ya da oturma gruplarında çayını yudumlarken de Devrek’imizin birbirinden güzel manzaralarını seyretme imkanı bulacak. Çocuklarımız içinde oyun alanlarının yer alacağı bu mekanı 7 gün 24 saat yaşayan bir alan haline getirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Başkan Bozkurt seyir terasında incelemelerde bulundu

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