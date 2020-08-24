YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Başkan Bozkurt Veysel Atasoy’u andı

Başkan Bozkurt Veysel Atasoy’u andı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 24.08.2020 12:53 | Son Güncelleme

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Türk siyasi tarihinin ve bölgenin önemli şahsiyetlerinden Eski Bakan Dr.

Başkan Bozkurt Veysel Atasoy’u andı

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Türk siyasi tarihinin ve bölgenin önemli şahsiyetlerinden Eski Bakan Dr. Veysel Atasoy’u ölümünün 16.yıl dönümünde yayınladığı bir mesajla andı.
Mesajında, Veysel Atasoy’un Devrek, Zonguldak ve ülkemizin kalkınması, gelişmesi yönünde gösterdiği gayret ve hizmetlerinin asla unutulmayacağını belirten Başkan Bozkurt, onu saygı, şükran ve minnetle andıklarını, belirtti.
Başkan Bozkurt mesajında şu görüşlere yer verdi, “Bilindiği gibi 24 Ağustos 2004 tarihinde aramızdan ayrılan, değerli büyüğüm, siyasetçi ve devlet adamı, her zaman gurur duyduğumuz hemşerimiz Dr. Veysel Atasoy’u ölümünün 16.yılında, sevgi, saygı ve minnetle anıyorum. Onun gerek Devrek, gerek Zonguldak ve ülkemize yaptığı kalkınma, modernleşme yolundaki hizmetleri yadsınamaz bir gerçektir. Türk siyasetindeki ilkeli, tutarlı tavrı, insancıl ve halkına hizmet aşkı her zaman bize rehber ve örnek olmuştur, olmaya da devam etmektedir. Bu vesileyle gurur duyduğumuz, büyüğümüz Dr. Veysel Atasoy’u sevgi, özlem ve rahmetle anıyor, ruhu şad olsun.”

Başkan Bozkurt Veysel Atasoy’u andı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Heybetini gizli tutman gereken konular var' 'Heybetini gizli tutman gereken konular var'
Zonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto EdildiZonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto Edildi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kırıkkale'de çıkan kavgada silahla yaralanan genç öldü
Kırıkkale'de çıkan kavgada silahla yaralanan genç öldü
Rektör Uzun, OSTİM’de "Filyos Limanı ve Endüstrisi Bölgesi Projesi"ni anlattı
Rektör Uzun, OSTİM’de "Filyos Limanı ve Endüstrisi Bölgesi Projesi"ni anlattı
AK Partili Cemal Bekle’den İyilik İçin İnsani Yardım Derneğine ziyaret
AK Partili Cemal Bekle’den İyilik İçin İnsani Yardım Derneğine ziyaret
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
Kayseri'de şiddete maruz kalan köpek, İtalya'da yeni sahibine kavuştu
Kayseri'de şiddete maruz kalan köpek, İtalya'da yeni sahibine kavuştu
Konya'da yaban keçisi avına 61 bin 998 lira ceza
Konya'da yaban keçisi avına 61 bin 998 lira ceza

Zonguldak Namaz Vakitleri 24 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:30
Sabah
06:04
Öğle
13:00
İkindi
16:45
Akşam
19:46
Yatsı
21:14

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler24 Ağustos Pazartesi

Esra Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Cumhuriyet Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
BESYO Özel Yetenek Sınavı başvuruları başladı
BESYO Özel Yetenek Sınavı başvuruları başladı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
İŞKUR nakdi ücret desteği Ağustos’ta başlıyor
İŞKUR nakdi ücret desteği Ağustos’ta başlıyor
Yengeye cinsel ilişki teklifi kayıtta!
Yengeye cinsel ilişki teklifi kayıtta!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.