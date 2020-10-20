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Başkan Bozkurt’a danışmanlardan ziyaret

ZONGULDAK HABERLERİ  | 20.10.2020 17:45 | Son Güncelleme

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, İstanbul ve İzmir’den gelen konuklarını ağırladı.Önceki CHP Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Arif Tuna Eryılmaz ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İzdeniz Genel Sekreteri Emir Cömert, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’u makamında ziyaret etti.Ziyarette, Arif Tuna Eryılmaz, Emir Cömert ile Başkan Bozkurt, belediyenin çalışmaları, projeleri ve ülke gündemine ilişkin konuların yanı sıra pandemi döneminde hayata geçirilen uygulamalar ile normalleşme sürecinde alınan tedbirler başta olmak üzere gündeme dair fikir alışverişinde bulundu.Başkan Çetin Bozkurt da kendilerini ziyaret eden Eryılmaz ve Cömert’e teşekkür etti.

Başkan Bozkurt’a danışmanlardan ziyaret

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, İstanbul ve İzmir’den gelen konuklarını ağırladı.
Önceki CHP Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Arif Tuna Eryılmaz ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İzdeniz Genel Sekreteri Emir Cömert, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’u makamında ziyaret etti.
Ziyarette, Arif Tuna Eryılmaz, Emir Cömert ile Başkan Bozkurt, belediyenin çalışmaları, projeleri ve ülke gündemine ilişkin konuların yanı sıra pandemi döneminde hayata geçirilen uygulamalar ile normalleşme sürecinde alınan tedbirler başta olmak üzere gündeme dair fikir alışverişinde bulundu.
Başkan Çetin Bozkurt da kendilerini ziyaret eden Eryılmaz ve Cömert’e teşekkür etti. Ziyaretlerinin anısına dünyaca ünlü Devrek bastonu hediye etti.
Konuklar da, kendilerine gösterdiği ilgi nedeniyle Başkan Çetin Bozkurt’a teşekkür etti.

Başkan Bozkurt’a danışmanlardan ziyaret

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