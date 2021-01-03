YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Başkan Bozkurt’tan emekli olan personellere plaket

Başkan Bozkurt’tan emekli olan personellere plaket

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 03.01.2021 13:02 | Son Güncelleme

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, 2020 yılında emekliye ayrılan belediye personellerine plaket ve hediye takdim etti.Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, belediye personellerinden emekliliğe ayrılan Hasan Toprak, Mehmet Ezce, Eyüp Tay ve Cafer Çelik’e ilçeye yapmış oldukları hizmetlerden dolayı şahsı ve ilçe adına teşekkür ederek plaket ve hediye takdim etti.

Başkan Bozkurt’tan emekli olan personellere plaket

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, 2020 yılında emekliye ayrılan belediye personellerine plaket ve hediye takdim etti.
Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, belediye personellerinden emekliliğe ayrılan Hasan Toprak, Mehmet Ezce, Eyüp Tay ve Cafer Çelik’e ilçeye yapmış oldukları hizmetlerden dolayı şahsı ve ilçe adına teşekkür ederek plaket ve hediye takdim etti. Başkan Bozkurt, emekli olan belediye personellerinin ilçeye ve belediyeye önemli hizmet ve emeklerinin olduğunu belirterek, "Hem şahsım hem de İnönü halkı adına sizlere teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Tabi çalışma hayatı yoğundur. Ailenize fazla zaman ayıramadığınız zamanlar olmuştur. Şimdi yeni bir hayatın başlangıcındasınız. Hem ailenize hem de sevdiklerinize daha fazla vakit ayırabileceksiniz. Emeklilik hayatınızın ailenizle birlikte sağlıklı, mutlu geçirmenizi diliyorum" dedi.
Emekliliğe ayrılan İnönü Belediyesi personelleri plaket ve hediyelerinden dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a teşekkür etti.

Başkan Bozkurt’tan emekli olan personellere plaket

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Su kaynaklarında siyanotoksin tehlikesi: Yetkililer önlem almalıSu kaynaklarında siyanotoksin tehlikesi: Yetkililer önlem almalı
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

Eskişehir Namaz Vakitleri 3 Ocak Pazar

İmsak
06:43
Sabah
08:12
Öğle
13:07
İkindi
15:31
Akşam
17:52
Yatsı
19:17

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 3 Ocak Pazar

Ayvaz Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
1800akadarnobetcidir
Ayvaz Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
1800akadarnobetcidir
Ayvaz Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
1800akadarnobetcidir
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.