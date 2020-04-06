YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Başkan Bozkurt’tan pazar alanında denetim

Başkan Bozkurt’tan pazar alanında denetim

ZONGULDAK HABERLERİ  | 06.04.2020 12:51 | Son Güncelleme

Devrek’te Belediye Başkanı Çetin Bozkurt Pazar yerinde Koronavirüs denetiminde bulunduZonguldak’ın Devrek İlçesi Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ilçenin Pazar yerinde alanında Koranavirüs tedbirlerinin hangi aşamada olduğunu görmek için denetimlerde bulundu.Tüm dünya üzerinde etkili olan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi hastalığı olarak kabul edilen Kovid-19’un ülkemizde ilk görüldüğü andan itibaren önlemler almaya başlayan Devrek Belediyesi, ilçe genelinde tam anlamıyla Koronavirüs seferberliği ilan etti.Mücadelede tedbirler kapsamında ilçede her Pazartesi günleri kapalı otopark alanında kurulan köylü pazarı kapalı otopark alanı yerine bu hafta açık pazar alanında kuruldu.Pazar yerinde gerekli sosyal mesafe kuralları gözetilerek kurulan pazar yerinde denetimlerde bulunan Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Pazar esnafının tezgâhlar arasındaki mesafe, sosyal mesafe, maske ve eldiven kullanma zorunluluğuna uyup uymadığı noktasında denetimlerde bulundu.Konu hakkında açıklama yapan Başkan Bozkurt, “Pazarımıza yerli esnafımız ile köylü üreticimiz tezgâh açabileceği şekilde düzenleme getirilerek gerekli önlemler alınmak şartıyla vatandaşlarımızın yeme içme konusundaki ihtiyaçlarını gidermelerini sağladık.Pazar alanında bulunan vatandaşlarımızın ve esnafımızın maske ve eldiven kullanmaları, alışveriş esnasında üç adım kuralı, alınan ürünlerin pazarcı esnafımız tarafından poşetleneceği şekilde düzenlemeler konusunda gerekli uyarılarda bulunduk.

Başkan Bozkurt’tan pazar alanında denetim

Devrek’te Belediye Başkanı Çetin Bozkurt Pazar yerinde Koronavirüs denetiminde bulundu
Zonguldak’ın Devrek İlçesi Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ilçenin Pazar yerinde alanında Koranavirüs tedbirlerinin hangi aşamada olduğunu görmek için denetimlerde bulundu.
Tüm dünya üzerinde etkili olan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi hastalığı olarak kabul edilen Kovid-19’un ülkemizde ilk görüldüğü andan itibaren önlemler almaya başlayan Devrek Belediyesi, ilçe genelinde tam anlamıyla Koronavirüs seferberliği ilan etti.
Mücadelede tedbirler kapsamında ilçede her Pazartesi günleri kapalı otopark alanında kurulan köylü pazarı kapalı otopark alanı yerine bu hafta açık pazar alanında kuruldu.
Pazar yerinde gerekli sosyal mesafe kuralları gözetilerek kurulan pazar yerinde denetimlerde bulunan Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Pazar esnafının tezgâhlar arasındaki mesafe, sosyal mesafe, maske ve eldiven kullanma zorunluluğuna uyup uymadığı noktasında denetimlerde bulundu.
Konu hakkında açıklama yapan Başkan Bozkurt, “Pazarımıza yerli esnafımız ile köylü üreticimiz tezgâh açabileceği şekilde düzenleme getirilerek gerekli önlemler alınmak şartıyla vatandaşlarımızın yeme içme konusundaki ihtiyaçlarını gidermelerini sağladık.
Pazar alanında bulunan vatandaşlarımızın ve esnafımızın maske ve eldiven kullanmaları, alışveriş esnasında üç adım kuralı, alınan ürünlerin pazarcı esnafımız tarafından poşetleneceği şekilde düzenlemeler konusunda gerekli uyarılarda bulunduk. Ayrıca bundan sonra zabıta müdürlüğümüze başvurarak talepte bulunan köylü üreticimiz hafta içi her gün tezgah açabilecekler. Vatandaşlarımızın sağlığını koruma adına biz gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Hemşehrilerimizden ricam, lütfen alışveriş esnasında gerekli sosyal mesafeyi korumanız ve özellikle el hijyeninize dikkat etmeniz” diye konuştu.

Başkan Bozkurt’tan pazar alanında denetim

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kırmızı göz koronavirüs belirtisi mi? Kırmızı göz koronavirüs belirtisi mi?
Zonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto EdildiZonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto Edildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Polis, Covid-19 fırsatçılarına esnafa geçit vermedi

Polis, Covid-19 fırsatçılarına esnafa geçit vermedi

Kocaeli’deki cinayetin zanlılarından 1’i tutuklandı

Kocaeli’deki cinayetin zanlılarından 1’i tutuklandı

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Palladium’dan "Yakında görüşeceğiz" videosu

Palladium’dan "Yakında görüşeceğiz" videosu

Aydınlı Prof. Dr. Pınar Okyay bilim kuruluna davet edildi

Aydınlı Prof. Dr. Pınar Okyay bilim kuruluna davet edildi

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Zonguldak Namaz Vakitleri 6 Nisan Pazartesi

İmsak
04:51
Sabah
06:21
Öğle
13:00
İkindi
16:37
Akşam
19:30
Yatsı
20:54

İlginizi Çekebilir

Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı

Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı

Zonguldak'ta bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ta bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Emniyet Müdürü uyardı; “Her yerde ve herkese anlatacağız”

Emniyet Müdürü uyardı; “Her yerde ve herkese anlatacağız”

65 yaş üstü tek başına yaşayan kişiler tespit ediliyor

65 yaş üstü tek başına yaşayan kişiler tespit ediliyor

Zabıtadan dezenfektan, maske ve kolonya denetimi

Zabıtadan dezenfektan, maske ve kolonya denetimi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.